El pleno de Sevilla aprueba por unanimidad un plan integral de rehabilitación del Teatro Lope de Vega

SEVILLA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Sevilla, en su sesión ordinaria de este jueves, ha aprobado por unanimidad de los grupos municipales la moción presentada por el PP acerca de un plan integral de rehabilitación del Teatro Lope de Vega.

El grupo municipal del Partido Popular ha criticado al equipo de gobierno por el "estado total de abandono" del citado espacio teatral, así como el Casino de la Exposición que se halla al lado. "Se trata de un conjunto monumental de extraordinario valor patrimonial con un sinfín de desperfectos, tales como humedades en baños, problemas en las puertas de los camerinos, abundante vegetación sin control en los alrededores y otros muchos desperfectos".

Así lo ha expresado el concejal popular José Luis García, que ha ido enumerando una serie de daños al tiempo que acompañaba la intervención con fotografías de color en las que se mostraban detalles de esos desperfectos, "que entregaré al alcalde, quien seguro me lo agradecerá". "Desde el gobierno local se vendió 'a bombo y platillo' la celebración del centenario de la Exposición del 29, pero no existe un compromiso real con este patrimonio". No en vano, "por eso se han llevado el acto de las Medallas de Sevilla a Fibes, por el lamentable estado en el que se encuentra el Teatro".

El concejal de Vox Gonzalo García de Polavieja ha criticado, a su vez, "la dejadez e inacción" del gobierno local en este asunto. "Sí, mucho hablar de cultura, pero la cultura con mayúscula, esa de la que nos sentimos orgullosos los sevillanos, está abandonada por la nefasta gestión del equipo de gobierno".

Por su parte, el concejal de Ciudadanos (Cs) Miguel Ángel Aumesquet ha reconocido las intervenciones que el Ayuntamiento viene realizando en el Teatro Lope de Vega, "como la actuación en la cúpula" y el proyecto de "reelectrificación", si bien es cierto también la necesidad "de un mantenimiento continuo en estos espacios y una rehabilitación integral".

En esa línea ha coincidido con la concejal no adscrita Sandra Heredia, quien ha manifestado que ese proyecto de reforma es "primordial" porque "vemos que le hace falta y pensando en los numerosos espectadores, sevillanos y de fuera de nuestra provincia, que acuden al teatro", para que no perciban la imagen que actualmente se proyecta.

En opinión del teniente de alcalde Delegado del Área de Hábitat Urbano y Cohesión Social, Juan Manuel Flores, aunque se han realizado intervenciones recientes, como el telón cortafuegos, el mantenimiento de camerinos y labores para hacer frente a las humedades, "no son suficientes y es necesario una rehabilitación integral", ha reconocido.

"Abordaremos este proyecto, pero vamos dando pasos importantes, como la impermeabilización de la cubierta para evitar futuras filtraciones". "Compartimos que es necesario dar un impulso, en este mandato o, si no fuera posible, en el siguiente, con este alcalde", ha añadido. En cuanto al entorno del conjunto monumental del 29, "existe un proyecto de intervención que está a la espera de que se pronuncie la Comisión Provincial de Patrimonio".

"Si me lo permite, hágase mirar el tema de la escenificación a la que nos suele tener acostumbrados", ha interpelado Flores al concejal popular en relación a las formas empleadas por el edil del PP en sus intervenciones: "Más efectivas que el fondo de su mensaje".