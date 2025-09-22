El Pleno de Utrera (Sevilla) de septiembre debatirá una moción del PSOE en apoyo a Palestina

UTRERA (SEVILLA), 22 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Utrera debatirá este jueves una moción presentada por el PSOE que reclama "condenar la barbarie en Palestina, exigir el alto el fuego inmediato y comprometer a la ciudad con la paz, la justicia y la defensa de los derechos humanos".

Según una nota de prensa remitida por la formación política, el PSOE local incide en que "el pueblo palestino vive una tragedia sin precedentes", por lo que "ante esta barbarie", los socialistas consideran que la ciudad "no puede permanecer en silencio".

En este sentido, la moción pide que el Pleno de la Corporación "condene el genocidio y la ocupación ilegal".

"Utrera tiene que dar un paso al frente y dejar claro de qué lado está: del de las víctimas, de la paz y de los derechos humanos", destacan los socialistas. Como gesto de compromiso con el pueblo palestino, el PSOE de Utrera propone que ondee la bandera palestina en la rotonda de entrada de la ciudad.

Para el PSOE, "izar la bandera palestina en nuestra ciudad es reafirmar que Utrera está del lado de la paz, la justicia y de las víctimas. Es el compromiso de una ciudad que no quiere mirar hacia otro lado mientras se comete una atrocidad histórica", concluye el comunicado.