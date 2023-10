Podemos-IU critica en el pleno de Sevilla la "política recaudatoria" del Gobierno local con las nuevas tasas

SEVILLA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo municipal Con Podemos-IU en el Ayuntamiento de Sevilla ha criticado este jueves, en la sesión ordinaria del pleno, la "política recaudatoria" del Gobierno local con las nuevas tasas, "como la que se ha establecido para las bodas que se celebran en el Consistorio o el importe fijado para las incineraciones". En este sentido, la formación ha señalado que "debería tenerse en cuenta la progresividad en cuanto a los impuestos que marca la Constitución".

"Sevilla es una ciudad que tiene los barrios más pobres de España. También eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer comparaciones en cuanto a las tasas de otros municipios", ha asegurado la portavoz de esta formación, Susana Hornillo, al tiempo que ha añadido que el "impuesto de cementerios" ha subido "entre un 200 y un 300% en lo que a incineraciones se refiere. Vamos a tener que contratar un seguro privado para poder dar sepultura o incinerar a nuestros seres queridos".

Hornillo también ha destacado que se ha recuperado un impuesto "que no se pagaba desde 2009 para los ciclomotores de pequeñas cilindradas, los que utiliza la mayoría de la clase trabajadora porque no se pueden permitir otro vehículo". Además, en cuanto a las bonificaciones a las familias numerosas, "estamos hablando de familias que pueden ingresar hasta 80.000 euros anuales, por lo que no se entiende".

"¿Qué será lo siguiente? ¿Cheques canguros para que las familias adineradas paguen a las cuidadoras de sus hijos, como se hace en Madrid?, ha interpelado a Sanz. "Creo que esta política fiscal es una política errada que penaliza a la mayoría social y beneficia a los que tienen mayor nivel de ingresos", ha concluido.

Por su parte, el alcalde ha defendido la bajada del 1% en los impuestos municipales, tales como el IBI y el ICIO y la creación de nuevas tasas, como el importe establecido por celebración de bodas en el Ayuntamiento. "Ese servicio conlleva una serie de gastos que pagan los sevillanos --técnicos de sonido y de protocolo, policías...-- Aun así, esa cantidad (116 euros) no cubre esos costes".

En este sentido, el alcalde ha comparado ese importe con lo que cobran ayuntamientos "como Cádiz (114,15) o Barcelona (190), que además tiene este servicio externalizado". En cuanto a los cementerios, Sanz ha destacado que la tasa de Sevilla para incineraciones (188) "está muy por debajo de la de otras capitales como Cádiz (818), Huelva (336) o Córdoba (403)". "Le invito a ver las instalaciones del cementerio, a ver si piensa que al cementerio no le hace falta una inversión grandísima porque no es el que nos merecemos. No hay una capital en España que tenga una tasa más baja", ha sentenciado.

Por último, Sanz se ha referido a una nueva tasa, la de ocupación del subsuelo o vuelo por la utilización de las redes de suministro para telefonía móvil, que "habría olvidado el anterior equipo de gobierno". "Esta tasa la tenían ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia o Málaga. Si se aprueba con estas ordenanzas, supondrá una cantidad muy importante para la ciudad. El anterior Gobierno local no había tenido bien crear esa tasa de telefonía móvil", ha subrayado.