Podemos-IU incorpora propuestas de un centenar de organizaciones a su programa para Sevilla

SEVILLA, 1 Abr.

La confluencia progresista encabezada por Podemos e Izquierda Unida ha incorporado a su programa de gobierno las propuestas de más de un centenar de organizaciones sociales con las que sus dirigentes se han reunido durante los últimos meses, y entre las que destacan asociaciones vecinales, sectoriales, comités de empresa, mareas y otros colectivos de la sociedad civil organizada.

La candidata a la Alcaldía de Sevilla, Susana Hornillo, y el número dos de la coalición de izquierdas, Ismael Sánchez, han participado este sábado en una jornada de elaboración programática que se ha celebrado en el complejo educativo Pino Montano con la participación de más de 80 militantes, activistas y vecinos de Sevilla, durante la cual se ha ampliado el programa electoral con el que la formación concurrirá a las próximas elecciones municipales de 28 de mayo, si bien el documento permanecerá abierto a las nuevas aportaciones que puedan incorporarse durante las próximas semanas, según una nota de esta coalición.

Susana Hornillo e Ismael Sánchez han puesto de manifiesto la necesidad de reivindicar la política y debatir el modelo de ciudad que necesita Sevilla, además de poner en valor la elaboración colectiva de un programa de gobierno "que está hecho por y para la gente y no por burócratas desde los despachos", con el objetivo de "solucionar los problemas cotidianos de la gente corriente" en defensa de la mayoría social, por lo que "tenemos que luchar contra la desafección social hacia la política" y la ciudadanía "se tiene que sentir partícipe de nuestro proyecto".

"MOMENTO DE SER VALIENTES: DIVERSIFICAR EL MODELO DE LA CIUDAD"

En opinión de Hornillo y Sánchez, "no se trata de palabras sino de cumplir nuestros compromisos para transformar la ciudad", por lo que "es momento de ser valientes" porque los derechos no se conquistan si no pones el cuerpo".

En este sentido, han destacado la necesidad de diversificar el modelo productivo de la ciudad, defender lo público y solucionar los problemas de los barrios obreros.

La jornada programática celebrada esta mañana culmina el proceso de escucha activa desarrollado en los últimos meses y permitirá a la confluencia impulsada por Podemos-Izquierda Unida obtener un primer programa de gobierno para Sevilla en torno a cinco líneas maestras: ciudad sostenible y saludable; servicios y empresas públicas; políticas sectoriales y derechos; feminismos; participación, transparencia y gobierno abierto; y barrios.

Como han explicado los dirigentes de la coalición, este evento supone tan sólo "un punto y seguido" toda vez que el programa de gobierno se mantendrá vivo y abierto hasta el último día de campaña electoral para recoger todas las aportaciones de la sociedad civil y ser un reflejo "absolutamente real" de las necesidades de transformación de Sevilla.

Según han avanzado desde la confluencia Podemos-Izquierda Unida, el programa electoral, que se hará público en las próximas semanas, recogerá las aspiraciones de cambio de la sociedad civil poniendo énfasis en las mejoras de las infraestructuras y servicios en los barrios, así como por un cambio en el paradigma urbanístico y de movilidad de la ciudad que implica la renaturalización de los espacios públicos para mitigar los efectos del cambio climático.

"Como ciudad especialmente castigada por el calentamiento global, tenemos la responsabilidad de liderar esta causa aportando soluciones valientes y realistas que permitan crear empleo y mejorar la habitabilidad", han agregado.

Podemos e Izquierda Unida se presentarán a los próximos comicios electorales en coalición junto a Más País, Alianza Verde, EQUO, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Los Verdes y Alternativa Republicana.