Podemos pide al Ayuntamiento de Sevilla que colabore con la investigación del Defensor del Pueblo sobre los veladores

SEVILLA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Podemos Sevilla ha pedido este lunes al Ayuntamiento que "colabore desde la máxima transparencia" con la investigación que está llevando a cabo el Defensor del Pueblo sobre los veladores. Asimismo, ha pedido que "comience a hacer cumplir de manera efectiva" la normativa municipal al respecto.

La concejal Susana Hornillo ha criticado "la falta de voluntad política" para sancionar a los establecimientos infractores. "Mientras se acosa a vendedores ambulantes, el alcalde está protegiendo a quienes ocupan ilegalmente el espacio público, dejando indefensos a los vecinos que sufren una pérdida de calidad de vida alarmante", ha afirmado.

El Defensor del Pueblo Andaluz presentaba la pasada semana de oficio un expediente para solicitar al Ayuntamiento que "aporte datos fehacientes sobre el número de denuncias recibidas en los tres últimos años en relación con incumplimientos de la normativa de veladores y sobre el número de procedimientos sancionadores incoados y resueltos en virtud de las denuncias recibidas".

En el escrito, consultado por Europa Press, el órgano ha pedido también información sobre "si son ciertas las circunstancias denunciadas por la Sección de la Policía Local de CSIF-Sevilla y, de ser así, hemos instado la adopción de medidas para revertir esta situación y poder así impulsar la tramitación de las denuncias por exceso de veladores que ponga fin a la reincidencia de algunos hosteleros y a la sensación de dejadez municipal que tienen muchos ciudadanos".

Hornillo ha indicado que, en lo que va de año, el Ayuntamiento "solo" ha tramitado 114 multas por exceso de veladores, con una recaudación de 69.200 euros, "pese a haberse realizado más de 1.200 inspecciones por parte de la Gerencia de Urbanismo".

La edil ha recordado que estas denuncias prescriben en plazos muy cortos, de tres a seis meses, por "lo que la falta de tramitación equivale, en la práctica, a una amnistía encubierta". "El Ayuntamiento renuncia a hacer cumplir incluso la regulación actual, consolidando un modelo de ciudad que prioriza los intereses del lobby hostelero frente al derecho al descanso, la movilidad y el uso común del espacio público", ha afirmado Hornillo.

La formación ha señalado que barrios como Santa Cruz, la Alameda, el Casco Histórico o Nervión viven desde hace tiempo "una situación desbordada, donde la ocupación abusiva de aceras y plazas se ha normalizado ante la pasividad municipal". "Cada denuncia que prescribe y cada acera ocupada ilegalmente es una decisión política. Y hoy esa decisión tiene un responsable claro: el alcalde de Sevilla", ha concluido Hornillo.

La Asociación de Hosteleros de Sevilla y Provincia ha mostrado este lunes su rechazo a la instancia presentada por el Defensor del Pueblo Andaluz ante el Ayuntamiento en relación a las terrazas de veladores de los establecimientos hosteleros de la ciudad.

Según una nota remitida por la organización, el escrito del Defensor es "inexacto y poco riguroso con los datos aportados". En este sentido, han indicado que "sí hay supervisión y aplicación de la norma" y que los veladores son "una fuente no emisora de ruido en la ciudad".