Podemos Sevilla confirma su rechazo a los presupuestos municipales y presenta una enmienda a la totalidad

Asamblea de Podemos Sevilla. - PODEMOS SEVILLA

SEVILLA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La asamblea de Podemos Sevilla ha ratificado este lunes el voto en contra de la formación al proyecto de presupuestos municipales para 2026. Asimismo, ha aprobado registrar una enmienda a la totalidad al considerar que se trata de unas cuentas "profundamente regresivas, antisociales y condicionadas por la agenda ideológica de la ultraderecha".

El anuncio llega después de que el gobierno municipal del PP aceptará este lunes 16 de las enmiendas presentadas por Vox a las cuentas en vista a cerrar un acuerdo de cara al Pleno extraordinario del viernes 19 de diciembre.

En esta línea, Podemos ha indicado que el Ayuntamiento "vuelve a entregar" el presupuesto de la ciudad a Vox "consolidando un modelo de ciudad que recorta derechos, debilita los servicios públicos esenciales y sacrifica políticas de igualdad, cooperación internacional y atención a las personas más vulnerables, a pesar de que el Ayuntamiento dispone de más ingresos que en ejercicios anteriores".

"El PP ha decidido gobernar Sevilla de la mano de la extrema derecha, asumiendo sin pudor su agenda ideológica en las cuentas públicas. No estamos ante un acuerdo técnico, sino ante una cesión política que tiene consecuencias directas sobre los derechos de la ciudadanía", ha señalado la concejal y portavoz del partido, Susana Hornillo.

La formación morada ha asegurado que el presupuesto reduce "de forma muy significativa" partidas como el Servicio de Ayuda a Domicilio y la dependencia, la inversión en educación pública, mantenimiento de colegios y políticas sociales.

Asimismo, ha indicado que incrementan otras partidas "sin que exista una mejora proporcional en la ejecución real de las inversiones, que sigue siendo muy baja".

Podemos ha calificado de "especialmente grave" la partida destinada a la "Oficina Antiaborto", impulsada este año fruto del acuerdo entre PP y Vox. "Se recorta en igualdad y dependencia mientras se blindan los chiringuitos ideológicos de Vox. Ese es el modelo que PP y Vox quieren para Sevilla", han subrayado.

"Nuestra ciudad necesita unos presupuestos que pongan en el centro a la gente y no a los pactos con la extrema derecha. Frente al presupuesto del PP y Vox, creemos más necesario que nunca unas cuentas alternativas basadas en derechos, justicia social y redistribución de la riqueza", ha concluido Hornillo.