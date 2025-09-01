Podemos Sevilla critica al alcalde por "oponerse" al carril bici en la Avenida de la Constitución

Archivo - La concejala de Podemos-IU, Susana Hornillo, en el Salón de Plenos, en una foto de archivo. - PODEMOS-IU - Archivo

SEVILLA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La líder de Podemos Sevilla y concejala en el Ayuntamiento, Susana Hornillo, ha criticado que el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, se haya "mostrado contrario" en declaraciones en 'Radio Sevilla' a la existencia del carril bici en la Avenida de la Constitución.

Hornillo ha calificado como "incomprensible" que "en plena emergencia climática y en una ciudad que sufre olas de calor cada verano, el alcalde quiera cargarse una infraestructura que fomenta la movilidad sostenible e introduce hábitos de vida saludable en la población".

Por su parte, ha señalado que suprimir el carril bici de la avenida mencionada "supondría un retroceso impropio de una ciudad de primer nivel", a la vez que se ha referido a la instalación de toldos de la misma avenida y ha destacado que "solo dan sombra al tranvía y no a quienes caminan bajo temperaturas extremas".

Así, la dirigente ha considerado "lamentable" la ejecución de este proyecto y ha afirmado que el contrato con la empresa responsable debe "quedar en suspenso para no incurrir en un gasto público indeseable".

Respecto a las declaraciones del alcalde en el mismo medio en torno al 'Icónica Fest', Hornillo ha expresado que José Luis Sanz ha "mentido" a la ciudadanía al afirmar "que no existe ningún acuerdo con la empresa 'Green Cow' para prorrogar la celebración de Icónica Fest hasta el año 2031 en la Plaza de España".

Según ha enmarcado, "el gobierno anunció el pasado mes de mayo la firma de un contrato con la citada compañía, del que se informó por fuentes muncipales a los medios de comunicación" por lo que, en palabras de la concejala, "o faltó a la verdad entonces o ha faltado a la verdad esta mañana".