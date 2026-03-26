La Policía detiene a tres personas tras agredir al empleado de seguridad de un supermercado en Sevilla Este

Detención de una persona por parte de la Policía Nacional en Sevilla Este. - POLICÍA NACIONAL

SEVILLA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido este jueves en Sevilla a tres personas como resultado de un altercado ocurrido el pasado día 12 de marzo en un supermercado ubicado en el distrito de Sevilla Este.

Según ha indicado el Cuerpo en una nota, los hechos se produjeron cuando un grupo de tres personas tuvieron un incidente con el vigilante de seguridad del establecimiento, al intentar abandonar el local con productos, sin haber abonado previamente su importe.

Durante el enfrentamiento, los ahora detenidos, agredieron al empleado utilizando diversos objetos contundentes, entre los que se encontraba también su propia defensa reglamentaria, la cual habían conseguido arrebatarle.

Tras las investigaciones pertinentes llevadas a cabo por la Policía Nacional, se ha logrado identificar plenamente a los autores de los hechos, procediendo de inmediato a su detención y posterior puesta a disposición judicial.

Los agentes ha destacado la colaboración ciudadana como pieza clave de esta investigación. Por ello, han asegurado que si una persona esta siendo víctima o testigo de cualquier delito, que no dude en llamar al 091 o ponerse en contacto, de manera fácil y rápida, con los agentes mediante la aplicación gratuita de móvil AlertCops, que actúa como canal bidireccional entre el ciudadano y la policía y permite enviar desde cualquier Smartphone una alerta de delito o situación de riesgo para ser atendido de manera rápida y eficiente.