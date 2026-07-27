Policía Nacional incorpora 136 agentes a la provincia de Sevilla e incrementa su presencia un 12 por ciento desde 2018

El subdelegado del Gobierno de España en Sevilla, Francisco Toscano, con los nuevos agentes de Policía Nacional de la provincia - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SEVILLA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Sevilla ha recibido 136 nuevos agentes de Policía Nacional, en los dos últimos meses, de manera que ha experimentado un incremento de efectivos del 11,7 por ciento desde 2018. Esta semana se ha hecho efectiva la incorporación de 80 policías, que se suman a los 56 que lo hicieron a finales de junio, fruto del concurso general de méritos.

Según ha detallado la Subdelegación del Gobierno en una nota de prensa, se han incorporado 59 policías, 18 oficiales y 3 subinspectores. El 26 de junio se unieron otros 31 policías, 12 oficiales y 13 subinspectores. La mayor parte de los nuevos agentes se incorporan a la brigada de seguridad ciudadana, pero también refuerzan otras unidades.

En este sentido, el subdelegado del Gobierno de España en Sevilla, Francisco Toscano, ha celebrado el "compromiso" del Gobierno para aumentar los recursos humanos en la provincia. En concreto, durante este año se han convocado 2.704 plazas nuevas en el conjunto del territorio nacional "El objetivo es luchar contra cualquier tipo de criminalidad y consolidar los buenos datos en materia de tasa de criminalidad", ha añadido durante el acto de bienvenida, en el que ha estado acompañado por el comisario provincial accidental José Carlos Castillo.