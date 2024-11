La Policía Nacional retira un proyectil de artillería hallado en una chatarrería de Dos Hermanas (Sevilla)

DOS HERMANAS (SEVILLA), 11 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional, concretamente, los policías Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos, Nucleares, Radiológicos, Biológicos y Químicos (Tedax-Nrbq) han retirado en "estrictas condiciones de seguridad" un proyectil de artillería que se encontraba en "muy mal estado de conservación" en una chatarrería en Dos Hermanas (Sevilla).

Tal y como relata la Policía en una nota de prensa, fueron los trabajadores de una chatarrería de la localidad nazarena, los que dieron aviso al detectar un proyectil de artillería en "mal estado", y que había sido trasladado por un ciudadano hasta ese establecimiento para su venta.

Una vez en el lugar los especialistas policiales, pertenecientes a la Brigada Provincial de Información, comprobaron que efectivamente se trataba de un proyectil, activándose el protocolo para estos casos, consistentes en las medidas de seguridad correspondientes y asegurando la zona, tras lo cual retiraron el artefacto en "estrictas condiciones de seguridad, realizando una detonación controlada en las inmediaciones".

CONSEJOS DE SEGURIDAD

Desde la Policía Nacional se aconseja, seguir los siguientes consejos y medidas de prevención ante hallazgos o sospechas de proyectiles: No manipule el artefacto y evite que otros lo hagan. Tenga en cuenta que, a pesar del posible óxido o herrumbre del artefacto, éste puede hacer explosión. Señalice el lugar, pero evite que el artefacto quede oculto. Notifíquelo a la mayor brevedad al Cuerpo de Seguridad competente en la zona. Recuerde que no se trata de objetos de colección. No los conserve como curiosidad y si sabe de alguien que lo hace, alerte de ello.