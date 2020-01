El PP acusa al PSOE de "estafar" a los sevillanos al apoyar un gobierno con la colaboración de "separatistas"

Publicado 09/01/2020 16:08:24 CET

SEVILLA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Tras prosperar en el Congreso de los Diputados la investidura del socialista Pedro Sánchez como presidente del Gobierno con 167 votos a favor, 165 en contra y 18 abstenciones, la presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez ha acusado al PSOE sevillano y a sus dirigentes de haber "engañado, traicionado y estafado a los sevillanos", porque hace "algunos años" manifestaban que no apoyarían "un gobierno con los separatistas", toda vez que la citada investidura ha contado con la abstención de ERC previo acuerdo con el PSOE y la abstención de EH-Bildu al optar dicha formación por no obstaculizar el Ejecutivo de coalición promovido por el PSOE y Unidas Podemos.

En un comunicado, Virginia Pérez ha lamentado la investidura de Pedro Sánchez, que como se ha informado fue aprobada con el voto a favor de 120 diputados del PSOE, 35 diputados de Unidas Podemos y sus confluencias, seis del PNV, tres de Más País-Equo-Compromís y los otros tres que suman los representantes de Teruel Existe, Nueva Canarias y Bloque Nacionalista Galego (BNG).

De otro lado, votaron en contra los 88 diputados del PP, los 52 de Vox, los diez de Ciudadanos, los ocho de Junts per Catalunya, los dos de la CUP, los otros dos de Unión del Pueblo Navarro (UPN), uno de Foro Asturias, otro del Partido Regionalista Cántabro (PRC) y la diputada de Coalición Canaria.

Las 18 abstenciones, finalmente, corresponden a 13 diputados de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y a los cinco diputados de EH Bildu.

Frente al gobierno de coalición pactado entre el PSOE y Unidas Podemos y el acuerdo alcanzado entre los socialistas y ERC de cara a esta sesión de investidura, que recoge la idea de "superar la judicialización" del conflicto catalán mediante "la negociación" entre el Gobierno estatal y la Generalitat, así como el compromiso de que "las medidas" acordadas sean sometidas "una consulta a la ciudadanía" de Cataluña mediante "los mecanismos previstos o que puedan preverse en el marco del sistema jurídico-político", Virginia Pérez ha criticado la formación de "un gobierno apoyado por separatistas que lo único que pretenden esa desmembrar España".

NO "SERVIR DE MULETA"

"Desde el PSOE sevillano se decía hace algunos años que en ningún caso los votos de los socialistas sevillanos iban a servir para apoyar un gobierno con los separatistas y que, desde luego, el PSOE nunca sería esa muleta que provocase que hubiera españoles de primera y españoles de segunda. Unas declaraciones efectuadas por Susana Díaz pero también por los dirigentes del PSOE sevillano Fernando Rodríguez Villalobos y Verónica Pérez", ha aseverado Pérez, opinando que con la investidura "estos dirigentes han engañado, traicionado y estafado a los sevillanos, porque lo que dijeron que no iba a pasar, finalmente ha pasado con su aplauso".

"Susana Díaz, Villalobos y Verónica Pérez deben pedir disculpas a los sevillanos por haberles pedido un voto para una España que hoy no existe, por no cumplir en esa promesa de no apoyarse a quienes quieren romper España. Les pedimos que rectifiquen porque sabemos, y así nos lo han trasladado muchos sevillanos que votaron al PSOE, se han sentido defraudados y no quieren convertirse en ciudadanos de segunda ni apoyar un gobierno sustentados por separatistas", ha enfatizado Virginia Pérez.