El PP afirma que Montero "engaña y castiga" a los sevillanos con la condonación "para mantener a Sánchez en La Moncloa"

SEVILLA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Sevilla ha señalado que la propuesta de condonación de la deuda presentada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "es un nuevo engaño del PSOE a los sevillanos, que no verán ni un euro más en sanidad, educación o dependencia, mientras se premia a las comunidades que más deuda han generado".

En una nota de prensa, el presidente del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez, ha reiterado que "no vamos a permitir que se engañe a los sevillanos. La condonación de la deuda no se traduce en más recursos. La deuda no desaparece, la pagamos entre todos los españoles".

Además, el dirigente popular ha subrayado que resulta "especialmente grave" que esta medida venga de una sevillana: "María Jesús Montero, lejos de defender a su tierra la castiga con la infrafinanciación y el agravio, mientras privilegia al independentismo catalán a cambio de votos para sostener a Sánchez en la Moncloa".

En este contexto, ha explicado que "Andalucía a partir de 2026 volverá a financiarse de manera autónoma en los mercados, sin depender de préstamos estatales ni del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). "Una muestra de solvencia financiera fruto de la gestión del Gobierno andaluz, que contrasta con la estrategia de Montero de maquillar la deuda para contentar al independentismo".

El presidente provincial ha recordado que Andalucía es una de las cinco comunidades con menor deuda por habitante (4.690 euros frente a los más de 11.000 de Cataluña), y muy por debajo de la media nacional (6.955 euros), y que además la deuda andaluza sobre el PIB (18,8%) está dos puntos por debajo del promedio nacional.

"No tenemos un problema de deuda, tenemos un problema de financiación. Cada año Andalucía pierde 1.528 millones de euros que deberían destinarse a los servicios públicos, y Sevilla sufre directamente ese castigo". Además, Ricardo Sánchez ha puesto en valor el trabajo del Gobierno de Juanma Moreno, que ha reducido impuestos, aprobado presupuestos en tiempo y forma, consolidado la solvencia de Andalucía, "todo lo contrario del PSOE, que acumula años de incumplimientos, subidas de impuestos y desprecio a la provincia de Sevilla".

En este sentido, el presidente del PP de Sevilla ha subrayado que la provincia ha avanzado en empleo, crecimiento económico y servicios públicos gracias a la estabilidad de la Junta de Andalucía. "Mientras aquí se gestiona con seriedad y solvencia, Montero y Sánchez sólo ofrecen chantaje y agravios". "Ni Sevilla ni Andalucía volverán al caos del socialismo, a los ERE ni a la infrafinanciación consentida. Hoy somos motor de crecimiento y futuro gracias a la moderación y eficacia del Gobierno de Moreno".