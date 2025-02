PP-A defiende "legalidad" de los gastos del grupo popular en Diputación en 2011: "Ese dinero está fiscalizado"

SEVILLA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP-A, Antonio Repullo, ha defendido este lunes la "legalidad" de los gastos del grupo popular en la Diputación de Sevilla en el año 2011, apuntando que todo ese dinero está "fiscalizado".

En rueda de prensa en Sevilla, Repullo se ha pronunciado así tras ser preguntado por una información que publica este lunes 'Diario de Sevilla', relativa a que el PP de Sevilla, presidido por José Luis Sanz, "gastó en 2011 casi 35.000 euros de fondos públicos", abonados por el "grupo popular en la Diputación provincial", en "autobuses para un mitin en Fibes" del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy.

Según Repullo, "es curioso que estas noticias y estas informaciones salgan en el momento donde más tiene que defenderse el PSOE de la corrupción, que le está tapando permanentemente, una corrupción que afecta, además, a su máximo dirigente", y al hermano y a la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"En lo que se ha publicado no hay absolutamente nada, una información que no tiene ningún contenido que pueda ser valorable", ha dicho el dirigente popular, quien ha querido dejar claro que "son gastos que han sido fiscalizados desde su origen y, por tanto, no hay nada qué decir". Ha incidido en que, además, la Diputación de Sevilla, en la que se fiscalizaban esos gastos, estaba en ese momento y sigue estando presidida por el PSOE.

"Es dinero público que estaba fiscalizado por los órganos fiscalizadores de la diputación y, por tanto, en su momento debieron ser fiscalizados", ha dicho Repullo, para quien "son cantidades que se gastaron en conceptos que evidentemente eran legales, porque si no fueran legales, no podían haber sido fiscalizados".