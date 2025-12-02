PP defiende que los presupuestos "confirman la apuesta de la Junta" para "renovar" las sedes judiciales en Sevilla

El vicesecretario de Justicia, Administración Pública y Transparencia del PP de Sevilla, Néstor García, junto a la diputada autonómica del PP provincial, Virginia Pérez. - PP SEVILLA

SEVILLA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Sevilla ha defendido este martes los Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2026 como la "confirmación de la apuesta e impulso del Gobierno del PP para la renovación de las sedes judiciales de la provincia".

En una nota remitida por el partido, el vicesecretario de Justicia, Administración Pública y Transparencia del PP de Sevilla, Néstor García, junto a la diputada autonómica del PP provincial, Virginia Pérez, han subrayado "el gran esfuerzo inversor del Gobierno de Juanma Moreno", en el proyecto de la Ciudad de la Justicia para que "sea una realidad y funcione a pleno rendimiento".

En este sentido, ha destacado que el proyecto ha pasado de estar "atascado" a ser "un complejo real" en el que se espera que "muy pronto pueda concentrar todos los órganos y servicios de justicia en Sevilla, que están repartidos por distintos puntos de la ciudad". Con este objetivo, en los próximos presupuestos se consignan 2,46 millones de euros para la adecuación del edificio C, ha detallado.

A esta cantidad, hay que sumar la activación de 15 millones de euros que se destinará a tres proyectos: la mejora de las zonas comunes de la Ciudad de la Justicia de Sevilla, la nueva sede de Vélez Rubio (Almería) y el proyecto de El Puerto de Santa María (Cádiz). Además, se incluyen referencias a las futuras nuevas sedes judiciales de Carmona, Alcalá de Guadaíra, Lora del Río y Utrera. "El próximo 2026, será el año en el que se consolide la transformación de la Justicia, y las futuras actuaciones que se llevarán a cabo en la provincia de Sevilla son muestra de ello", ha señalado.

Por otro lado, el vicesecretario del PP provincial ha subrayado que, en el conjunto de Andalucía, la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública contará con un presupuesto de más de 933 millones de euros, lo que supone un 1,6% más que en el ejercicio anterior, y un 40,33 más con respecto a las cuentas de 2028.

En este sentido, la parlamentaria del PP por Sevilla, Virginia Pérez, ha afirmado que son unos presupuestos "al servicio de las personas, equilibrados, coherentes y orientados a mejorar la eficiencia, la calidad del servicio público y la dignificación de la Justicia para la ciudadanía, de los operadores jurídicos y de los funcionarios que trabajan en ella".

Así, Pérez, ha asegurado que el trabajo del Gobierno de Juanma Moreno, a través de este departamento, va encaminado "a conseguir una triple vertiente" la protección del Patrimonio, mejora de las condiciones de trabajo y mayor accesibilidad y sostenibilidad.

Para finalizar, ambos dirigentes populares, han puesto en valor el Plan de Infraestructuras judiciales en el que se contempla realizar actuaciones en el 100% de los 85 partidos judiciales andaluces. Entre ellos, han destacado la provincia de Sevilla con una inversión de 318.700 euros para rehabilitar en Écija el palacio neomudéjar, conocido como Casa de las Tomasas, que acoge el tribunal de instancia de este partido judicial, y que da servicio a una población que ronda las 55.000 vecinos, comprendiendo un total de cuatro municipios.