El PP defiende en Sevilla una política social que dé a los ciudadanos "la caña de pescar, no los peces"

SEVILLA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista del Partido Popular (PP) por Sevilla al Congreso de los Diputados, Juan Bravo, ha destacado este viernes que "la mejor política social es el empleo". "A los ciudadanos hay que darles la caña de pescar, no los peces", ha dicho Bravo en un Foro Social organizado por el PP de Sevilla y celebrado en la Fundación Madariaga, en el que también ha participado el cabeza de lista del PP provincial al Senado, Juan Ávila.

Durante su intervención recogida por el PP en una nota de prensa, Bravo ha señalado que "tenemos que trabajar con todos los colectivos y no podemos quitarles a las comunidades autónomas el Ingreso Mínimo Vital para que luego sólo le llegue a un tercio de las familias a las que les podía corresponder". "No pueden copiarnos la idea de hacer una ayuda directa a las familias con 300 euros y que más de la mitad se quede sin cobrarlo", ha añadido.

Además, ha lamentado que "tengamos un colectivo de ELA tan delicado y que no se le atienda, no puede ser que a través de las ayudas no estemos consiguiendo dar la formación suficiente para que se tenga la oportunidad de un empleo". Juan Bravo ha afirmado al respecto que "somos el país de la Unión Europea con mayor desempleo y eso significa que el Gobierno está fallando".

El candidato 'popular' al Congreso ha afirmado que "eso son políticas sociales de verdad, ésas son las políticas sociales de la dependencia, las políticas sociales de poder atender a aquellos que peor lo están pasando, las políticas sociales de la seguridad".

"Aquí en Andalucía, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, prometió que cada ahorro que se consiguiese iría a sanidad, a educación y a políticas sociales y, si comparamos el presupuesto andaluz de 2018 con el de 2022, tenemos 3.000 millones más en sanidad, 1.600 millones más en educación y 400 millones más en dependencia". "Ésas son las verdaderas políticas sociales", ha sentenciado.