PP destaca el impulso de la Junta para la instalación de más de 13.000 Aulas Digitales Interactivas en Sevilla

SEVILLA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Sevilla ha destacado este martes la digitalización de las aulas con la distribución e instalación de un total de 13.191 Aulas Digitales Interactivas (ADIs) en 810 centros educativos de la provincia de Sevilla por parte de la Junta de Andalucía.

La vicesecretaria de Educación y Sanidad del PP de Sevilla, Gloria Guillén, ha subrayado que la medida es una "apuesta por el futuro de la educación en la provincia, con el objetivo de superar las desigualdades tecnológicas, implementando metodologías más innovadoras y participativas"

Según una nota remitida por el partido, la inversión en la provincia de Sevilla asciende a los 37.035.797 euros. A nivel andaluz se instalarán 59.476 ADIs, de las que un 22,2 por ciento son en la provincia de Sevilla. "La digitalización de las aulas ofrece a los alumnos herramientas para el desarrollo de las competencias digitales y académicas" ha señalado Guillén.

La instalación de estos paneles digitales se realizará en colegios de Infantil y Primaria, Institutos de Secundaria, centros de Formación Profesional, Conservatorios, Escuelas de Arte, Centros de Educación Permanente y Escuelas Oficiales de Idiomas, entre otros.

El PP ha indicaod que la medida persigue un doble objetivo. Por un lado, mejorar el equipamiento tecnológico de las aulas para "avanzar hacia una educación de mayor calidad". Y por el otro, facilitar la integración efectiva de las tecnologías en los procesos de enseñanza y aprendizaje, "permitiendo trabajar en cualquier modalidad".

De las 13.191 Aulas Digitales, un total de 9.768 corresponde a formato fijo y 2.999 a móviles. Además, se potencian áreas pedagógicas mediante complementos específicos para Audiovisual (producción multimedia), Steam (robótica, impresión 3D, ciencia, adaptado por etapas educativas) y Taller de Radio (creación de contenido sonoros).

Asimismo, la provincia contará con 2.485 complementos audiovisuales interactivos. Enre ellos ha destacado La Rinconada, con una inversión de casi 911.400, con la instalación de nuevas ADIs en 16 centros, Dos Hermanas, donde llegarán las nuevas aulas a 50 centros, con una dotación de más de 2.703.00 euros; Carmona, con una inversión de más de 547.000 euros para la dotación de trece centros educativos; Coria del Río, con 605.978 euros, para la instalación de AIDs en un total de once centros; y dos en El Real de la Jara, con un importante de más de 37.083 euros.

Sevilla capital suman un total de 216 centros educativos con una inversión que asciende a más de 10.221.144 euros; Burguillos con 200.000 euros contará con AIDs en cuatro centros; Lora del Río en diez centros, con una dotación de más de 413.639 euros.

Además, Cazalla de la Sierra y Constantina tendrán seis centros con nuevas aulas, con un presupuesto de 183.141 euros y 205.258 euros, respectivamente; en Sanlúcar la Mayor, con más de 290.535 euros, cinco centros dispondrán de las nuevas dotaciones; y Mairena del Aljarafe donde se invertirá 837.891 euros, en quince centros.

Se actuará también en Tomares, con 471.638 euros para llegar a siete centros educativos; Los Palacios y Villafranca donde 16 centros educativos contarán con las nuevas AIDs tras destinar más de 892.646 euros; en Morón de la Frontera catorce centros dispondrán de aulas tras la inversión de más de 612.283 euros; Osuna, con más de 421.082 euros invertidos se dotarán otros once centros; cinco serán los centros beneficiados en Montellano; tres en Los Molares; tres centros educativos en Marinaleda; siete en Estepa; cuatro centros en Herrera; y un total de 18 en Utrera, así hasta completar los 106 municipios de la provincia de Sevilla.