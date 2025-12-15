El PP destaca la inversión de la Junta en infraestructuras hídricas para la provincia de Sevilla

El vicesecretario de Agricultura, Ganadería y Pesca del PP de Sevilla, Alberto Sanromán, junto con el coordinador de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural del PP-A, Ramón Fernández- Pacheco, y el diputado autonómico del PP por Sevilla Rafael Ruíz - PP SEVILLA

LEBRIJA (SEVILLA), 15 (EUROPA PRESS)

El Partido Popular de Sevilla ha destacado este lunes las inversiones de la Junta de Andalucía para la mejora de las infraestructuras hídricas de la provincia en los presupuestos para 2026.

El vicesecretario de Agricultura, Ganadería y Pesca del PP de Sevilla, Alberto Sanromán, ha cifrado en más de 66 millones de euros la inversión para "la modernización del ciclo del agua y a la protección de los recursos hídricos de la provincia", según una nota remitida por el partido.

Sanromán ha visitado Lebrija (Sevilla) junto al coordinador de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural del PP-A, Ramón Fernández- Pacheco, y el diputado autonómico del PP por Sevilla Rafael Ruíz, en su visita a Lebrija.

Durante el encuentro, Sanromán ha puesto en valor la inversión para la agrupación de vertidos y EDAR de Alcolea del Río y Villanueva del Río, que cuenta con un presupuesto inicial de 10,5 millones de euros y un plazo estimado de ejecución de 24 meses.

La actuación "supondrá una mejora ambiental significativa" para una población superior a las 4.300 personas, y permitirá dotar "por primera vez" a estos municipios de infraestructuras de depuración, contribuyendo así "al cumplimiento de las normativas europeas y a la protección del entorno natural".

En Alcolea del Río, el proyecto incluye la instalación de 2,5 kilómetros de conducciones, una nueva estación de bombeo de agua residual (EBAR) y una estación depuradora de aguas residuales (EDAR) con capacidad de tratamiento cercana a los 700 m3 diarios.

Por otro lado en el caso de Villanueva del Río, se van a construir más de un kilómetro de colectores para recoger las aguas residuales de los cuatro puntos de vertido existentes y una estación depuradora que tratará casi 120 m3 de aguas residuales al día. "Estas actuaciones forman parte de la estrategia del Gobierno andaluz para reforzar el saneamiento en pequeñas poblaciones que aún no disponen de depuración adecuada, favoreciendo la mejora de la calidad del agua y la sostenibilidad del medio hídrico", ha explicado Sanromán.

Asimismo, el vicesecretario de Agricultura, Ganadería y Pesca del PP de Sevilla ha subrayado que el Presupuestos 2026 "vuelve a demostrar que la Junta cumple con Sevilla". En sus palabras se trata "de obras concretas que mejorarán la calidad de vida de miles de vecinos, protegerán nuestros recursos hídricos y garantizarán un servicio digno en nuestros pueblos".

Entre estas actuaciones ha puesto en valor la inversión de cinco millones de euros a las obras de mejora de la calidad y garantía del abastecimiento en alta de la Sierra Sur, en el tramo IV de conexión con Los Gallos y para la distribución a los municipios de la comarca de la Sierra Sur. A ello se suman 3,1 millones para la agrupación de vertidos y EDAR de Villanueva del Río y Minas y Tocina-Los Rosales, un millón para la construcción de la nueva EDAR de Lora del Río y 1,1 millones para las obras de agrupación de vertidos de Isla Mayor.

Por su parte, Ruíz ha asegurado que "la gestión del agua es uno de los grandes compromisos del Gobierno de Juanma Moreno, y estos presupuestos lo confirman con hechos". En este sentido, ha destacado que "frente a años de abandono, hoy vemos inversiones reales, necesarias y dirigidas a resolver los problemas allí donde existen".

Para finalizar, el diputado autonómico del PP por Sevilla ha afirmado que desde el partido "se sigue trabajando para que Sevilla tenga las infraestructuras hídricas que merece. Con este presupuesto, el Gobierno de Juanma Moreno da un paso decisivo para garantizar el futuro hídrico de nuestra provincia".