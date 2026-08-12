El PP destaca inversión de más de 20 millones por parte de la Junta en tres obras en colegios de la provincia de Sevilla

Presidente de PP Sevilla, Ricardo Sánchez - PP SEVILA

SEVILLA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Sevilla, Ricardo Sánchez, ha destacado que el Gobierno de Juanma Moreno ha invertido más de 21,3 millones de euros en tres grandes obras de infraestructuras educativas en la provincia de Sevilla.

Según ha detallado el PP de Andalucía en una nota de prensa, las actuaciones educativas constan de dos obras en Dos Hermanas, ambas ya iniciadas en el pasado curso, con una inversión de 6,9 millones de euros en la segunda fase del CEIP Entrenúcleos y el nuevo IES faseado de Dos Hermanas, cuyas obras se han retomado tras el abandono de la anterior empresa adjudicataria, con una inversión de 6,7 millones de euros.

Asimismo, la tercera actuación ha sido la sustitución del CEIP Bernardo Barco, en La Campana, con un presupuesto de 7,7 millones de euros, obras que estarán terminadas en su totalidad para el inicio del próximo curso. La Consejería de Educación, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, desarrollará estas actuaciones en la provincia de Sevilla dentro del Plan de Infraestructuras Educativas.

En este sentido, Ricardo Sánchez, ha señalado la licitación de 24 grandes obras de infraestructuras en Andalucía, por más de 135 millones de euros.