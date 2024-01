El PP exige al Gobierno que "deje de perjudicar a Sevilla en beneficio de otros territorios" tras el puente de la SE-40

SEVILLA, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Sevilla, Ricardo Sánchez, ha exigido al Gobierno de España, que preside el socialista Pedro Sánchez, "que deje de perjudicar a Andalucía y a la provincia sevillana en beneficio de otros territorios, precisamente a aquellos en los que gobiernan los partidos

independentistas que son sus aliados políticos".

El presidente del PP provincial ha señalado que "en esas comunidades, sí se han contemplado los túneles como las opciones más adecuadas medioambientalmente, sin tener en cuenta el importe económico como factor limitante", señala la formación en una nota de prensa. El viaducto cuesta 523 millones, "cuatro veces menos que el túnel".

En este sentido, Sánchez, ha afirmado que el resumen del proyecto de la SE-40 es claro, "el Gobierno de Sánchez abarata el proyecto de esta infraestructura vital para Sevilla para destinarlo a otros territorios" -- y ha añadido-- "nadie, ni la asociación de constructores sevillanos Gaesco, ni el ente cameral de nuestra provincia, se cree que el puente sea la opción elegida por otro motivo que no sea solo por ahorrar dinero", ha reiterado el presidente provincial.

Se trata, ha subrayado, de "un desprecio continúo a Sevilla, que tiene, en

esta ocasión, su reflejo en la Resolución por la que se formula la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto 'Autovía SE-40. Tramo: Dos Hermanas-Coria del Río', que desdice todo lo indicado en la declaración realizada en julio de 2001, que rechazaba la propuesta del puente por su impacto visual severo".

En dicha declaración publicada, "con nocturnidad y alevosía, día de Año Nuevo, no se han molestado en contestar siquiera las alegaciones de instituciones sevillanas como el Colegio de Ingenieros de Caminos o el Colegio de Arquitectos, y solo realizan algún vago comentario en la memoria, mostrando un ninguneo absoluto".

"Sánchez desoye a la sociedad civil de Sevilla, dando carpetazo a las alegaciones presentadas por entidades y organismos, en lo que entendemos es una falta de respeto del Gobierno con las Instituciones y colegios profesionales de Sevilla", ha abundado Sánchez. Asimismo, el presidente provincial ha afirmado, que no existe tampoco la posibilidad de recurso, "pues en la Declaración se indica: 'de conformidad con el apartado cuarto del

artículo 41 de la Ley de evaluación ambiental, la declaración de impacto ambiental no será objeto de recurso sin perjuicio de los que, en su caso, procedan en vía administrativa y judicial frente al acto por el que se autoriza el proyecto".

Ante esta situación, "defendemos y así lo haremos valer que es esencial, a su vez, tener información veraz inmediata sobre la afección del viaducto programado sobre la actividad del Puerto de Sevilla, toda vez que su Autoridad Portuaria ha expresado reiteradamente sus dudas sobre las restricciones para la navegabilidad con dicho proyecto, y sobre la base militar de El Copero".

Por último, "seguiremos pidiendo certeza económica para las inversiones del gobierno en Sevilla, tal como solicitan entes como la Cámara de Comercio, con consignaciones importantes en los presupuestos de 2024". "No vamos a seguir permitiendo más dilaciones ni engaños". "No vamos a permitir que conviertan a nuestra provincia en un territorio de segunda en base a su política de mercadeo. Sevilla no es ninguna moneda de cambio", ha concluido Sánchez.