El PP exige renovación urgente de las carreteras del entorno del Cortijo del Cuarto y los Silos de Bellavista en Sevilla

Archivo - Carretera de la provincia de Sevilla. Archivo. - EUROPA PRESS/DIPUTACIÓN DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha anunciado que elevará a la Junta Municipal del Distrito Bellavista-La Palmera una petición dirigida a la Diputación de Sevilla, pues exigirá a la entidad provincial la renovación urgente de las carreteras del Cortijo del Cuarto, el cuartel de la Policía Nacional y los Silos de Bellavista.

De esta forma, la reclamación será debatida en la sesión del próximo martes. El conjunto pondrá de manifiesto el "avanzado estado de deterioro" de estas vías por "ausencia de un mantenimiento adecuado" que "ha provocado la aparición de socavones, grietas, baches, pérdida de la señalización horizontal, deterioro o inexistencia de arcenes y acumulación de grava suelta".

Asimsimo, han advertido de que esta situación afecta también a los peatones, pues "la ausencia de acerados, caminos peatonales o carriles bici obliga a compartir espacio con el tráfico rodado en unas carreteras estrechas".

Por último, han remarcado que "estas carreteras son responsabilidad de la Diputación Provincial", incidiendo en que "no es razonable que unas vías con este nivel de uso continúen presentando socavones, falta de señalización, problemas de drenaje y ausencia de espacios seguros para peatones".