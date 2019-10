PP insta a Espadas a pedir ayuda a Junta "si es incapaz de llevar a cabo los controles sanitarios"

Publicado 18/10/2019 13:42:04 CET

SEVILLA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del Grupo Popular en Sevilla, Juan de la Rosa, ha exigido este viernes al alcalde, el socialista Juan Espadas, que pida ayuda a la Junta de Andalucía "si es incapaz de llevar a cabo los controles sanitarios y de consumo que debe hacer el Ayuntamiento", ya que "no se puede volver a repetir una crisis alimentaria y sanitaria como la ocurrida con la listeriosis".

En rueda de prensa, De la Rosa ha explicado que en el pleno celebrado el jueves el PP preguntó al alcalde que indicara exactamente qué medidas en materia de personal ha adoptado el Ayuntamiento de Sevilla en el Servicio de Consumo para mejorar el sistema de controles previos a las industrias alimentarias de la ciudad, que indicara qué medidas materiales se han adoptado en el referido servicio así como las medidas llevadas a cabo en cuanto a procedimientos y protocolos de actuación.

Indica que estas preguntas se suman a "todas las que el PP viene realizando desde agosto así como petición de expedientes". En este sentido, De la Rosa ha explicado que, tras escuchar las medidas que va a tomar el alcalde, "después de llevar tres meses sin tomar ni una sola medida, al Grupo Popular, como oposición responsable, nos preocupa aún más este asunto".

Ha añadido que el alcalde "reconoció el jueves que aún hay tres plazas vacantes de veterinario desde 2017, que se han incluido en la oferta de empleo público aprobada el 4 de octubre de 2019, lo que significa que esos tres veterinarios tardarán en incorporarse, ya que es un proceso que tarda". Además, señala que hay diez plazas de inspectores vacantes, por lo que "el servicio no cuenta con el personal suficiente".

En cuanto a las medidas materiales adoptadas, "lo único que se ha hecho es un plan informático que coordina las áreas de consumo y Urbanismo, así como mejoras informáticas en el departamento de consumo", señala, añadiendo que, respecto a los protocolos de actuación, "solo señaló que existe una coordinación perfecta con la Junta de Andalucía".

"Lo que propone el alcalde de la ciudad nos parece insuficiente y hace aumentar nuestra preocupación y la de los consumidores por ello le exigimos que si es incapaz de tomar medidas cuanto antes que pida ayuda a la Junta de Andalucía", ha manifestado el portavoz adjunto del Grupo Popular.

Ha recordado que se ha padecido en los últimos meses un brote de listeriosis, con cientos de afectados y varias víctimas mortales causadas, "principalmente, por la mala praxis y la falta de control sobre sus alimentos que producía la empresa Magrudis".

"Sin duda, el Ayuntamiento de Sevilla, que dispone de las competencias de control alimentario, que es el único responsable de ello, ha demostrado tener serias grietas en ese servicio por falta de personal y de medios, por ello, urge que se tomen las medidas necesarias para que no vuelva a ocurrir", sentencia. El portavoz adjunto ha recordado que "desde el mes de agosto el PP viene alertando de esta situación y exigiendo que se adopten medidas urgentes".

De la Rosa ha indicado que Sevilla capital cuenta con 13 inspectores que suponen una ratio de uno por cada 54.000 habitantes, cuando la media de la provincia es de uno por cada 8.000 personas, tal como señala en un comunicado.

"En el caso Magrudis han mediado clamorosos fallos de control e inspección por parte del Ayuntamiento. Han quedado demostradas las clamorosas grietas para el fraude que presenta el Ayuntamiento hispalense en materia de licencias e inspección ambiental", ha lamentado, agregando que "el gobierno de Espadas, hasta ahora, no ha promovido ni una sola medida para resolver las grietas gracias a las cuales Magrudis desarrollaba su actividad sin que trascendiesen las incidencias e incumplimientos de la misma".

Considera que por estas "serias grietas" se pueden "colar otras empresas" y pide "transparencia y diligencia en este asunto por parte del alcalde porque, bajo ningún concepto, puede volver a ocurrir una crisis alimentaria como la que se ha sufrido y, para ello, el gobierno municipal tiene que tomar medidas cuanto antes y ser consecuente".

El portavoz adjunto detalla que, después de que en septiembre el Pleno aprobase a instancias del PSOE y con el apoyo de Adelante crear una comisión especial de trabajo no permanente en materia de seguridad alimentaria, "dicha comisión no ha sido constituida ni sus miembros designados". "El gobierno municipal está inmerso en un círculo justificativo de lo que van a hacer, sin que parezca que se hagan cosas", recalca.

"Este caso ha puesto de manifiesto que este gobierno no se ha preocupado en cuatro años lo más mínimo en mejorar los protocolos, los procedimientos, los medios para evitar que el fraude alimentario se abra paso en Sevilla, por ello instamos a Espadas a que si es incapaz de llevar a cabo los controles sanitarios y de consumo pida ayuda ya a la Junta de Andalucía", ha destacado el portavoz adjunto.

Ha añadido que el PP "no va a consentir ni una dejación de funciones más por parte del gobierno de Espadas en las políticas de protección de la salud y no para culpar a nadie, sino para que se tomen medidas inmediatas para dimensionar en lo económico, en lo humano y en lo político a un servicio que es vital para el control de la salud en la ciudad de Sevilla y para que no vuelvan a ocurrir más casos".

De la Rosa ha exigido a Espadas que ponga "los pies en el suelo, se baje de las galas y abandone la soberbia, que sea sincero, cierto y, si no está capacitado, sea valiente y pida ayuda a la Junta de Andalucía por el bien de Sevilla y por la salud de los sevillanos". "El alcalde tiene que afrontar de una vez su responsabilidad", concluye.