PP-A no cree que el asunto de la Mezquita afecte al pacto con Vox en Junta: "Está anclado en ámbito municipal"

Archivo - El secretario general del PP-A, Antonio Repullo (Fotografía de Archivo) - PP-A - Archivo

SEVILLA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP-A, Antonio Repullo, ha manifestado este martes que las diferencias que han surgido entre PP y Vox en el Ayuntamiento de Sevilla sobre la construcción de una mezquita se circunscriben al ámbito "municipal", de manera que no cree que este asunto tenga un "reflejo" en el pacto de gobierno en la Junta entre ambas formaciones.

En rueda de prensa en Sevilla, Repullo también ha defendido la actuación del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (PP), en relación con este asunto, apuntando que lo preocupante sería que "fuese en contra de la ley".

Ha expuesto que es importante que José Luis Sanz y el Ayuntamiento de Sevilla "respeten la ley y lo hagan en sus dos vertientes", en primer lugar, en la normativa local, porque "no hacerlo supondría directamente provocar o entrar en una prevaricación" y, en segundo lugar, en lo que respecta a la "libertad religiosa que ampara a todos en nuestro país", con la Constitución.

"Yo creo que es un tema que se queda anclado en lo municipal y, por tanto, no creo que deba de tener ningún reflejo en el pacto que está generando la estabilidad" en Andalucía, según ha señalado el dirigente popular.

Ha insistido en que este asunto de la mezquita se "circunscribe a una normativa y actuación municipal", amparada tanto por la normativa local como por la nacional. "Esto no tiene ningún reflejo fuera de ese ámbito; tenemos que dejarlo en el ámbito en el que se está moviendo este asunto", ha insistido.