El PP pide en el Pleno de Sevilla a Muñoz que aclare "si respalda" la reforma de los delitos de sedición y malversación

SEVILLA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la Alcaldía, José Luis Sanz, ha indicado en una nota de prensa que el PP preguntará en el Pleno de este jueves para que el alcalde de Sevilla se pronuncie y diga si respalda la modificación de los delitos de prevaricación, malversación y la ley del "solo sí es sí", así como su posición sobre la reducción de las penas en los delitos de sedición y malversación para beneficiar al independentismo. Sanz se ha preguntado "cómo le va a explicar Muñoz a los sevillanos el apoyo de su partido a los separatistas con la eliminación del delito de sedición o los beneficios a condenados por abusos sexuales que su jefe, Pedro Sánchez, quiere llevar a cabo".

Al hilo de ello, ha afirmado este martes que el alcalde Antonio Muñoz "con su silencio, se ha entregado a la sinrazón de Pedro Sánchez con la ruptura del orden constitucional". "Quedan apenas 24 horas para una votación triste en el Senado, una reforma que pretende la eliminación del delito de sedición y la rebaja del delito de malversación, una reforma que está llevando a cabo el PSOE solo para contentar a los independentistas", ha sostenido.

"Ni la Constitución ni el Estado de Derecho pueden rendirse a las necesidades de ningún dirigente político, y menos a las de aquellos que se levantaron contra la nación", ha concluido José Luis Sanz, que ha destacado que "no todo vale, es una deslealtad a los españoles y el alcalde socialista Muñoz no puede ocultarse ante este atropello". Sanz ha explicado que "el PSOE de Sánchez está desmontando el Estado de Derecho suprimiendo leyes básicas para la convivencia. Todo para afianzar el apoyo de los independentistas, que tienen secuestrado al PSOE y a Pedro Sánchez". Mientras, "el alcalde calla, no habla claro, siendo, por tanto, colaborador directo de esta nueva traición de Sánchez".

El candidato del PP a la Alcaldía ha manifestado que "el PSOE de Muñoz, como siempre, pone el interés político por encima del de España, no gobierna para los españoles, gobierna para los intereses electorales de Pedro Sánchez y cede una vez más ante los que quieren romper España". Ha recordado que "el culpable fundamental es Pedro Sánchez, pero también hay una serie de colaboradores necesarios que son todos aquellos líderes socialistas que con su silencio vergonzoso consienten, apoyan y respaldan esta reforma, como Antonio Muñoz".

"Muñoz es el hombre de Pedro Sánchez en Sevilla y los sevillanos aún están esperando que se posicione sobre la eliminación del delito de sedición, la ley sí es sí o sobre el delito de malversación", ha destacado el candidato del PP a la Alcaldía. Ha indicado igualmente que "los sevillanos tienen derecho a saber si el alcalde respalda las críticas que su compañero de partido, el presidente de Castilla la Mancha, Emiliano García Page, ha manifestado contra el presidente del Gobierno al hilo de estar pactando condenas con los delincuentes en alusión a la malversación y sedición, o por el contrario se sitúa más en la línea de su predecesor, Juan Espadas, de defender la reforma en la sedición y malversación".