El PP de San Juan (Sevilla) reclama más policías ante el "aumento de robos, reyertas y actos vandálicos"

SAN JUAN DE AZNALFARACHE (SEVILLA), 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache (Sevilla), María Luisa Moya, ha pedido este lunes alcalde, el socialista Fernando Zamora, que "aumente la plantilla de Policía Local y solicite al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que amplíe el número de efectivos de Policía Nacional".

En una nota de prensa, Moya ha señalado que "la situación es insostenible, los vecinos viven con miedo constante, los robos, peleas y conflicto se han convertido en el día a día de nuestro pueblo". "Zamora tiene que dejar de estar centrado en su imagen pública y ocuparse de una vez de los problemas de los vecinos de San Juan" .

La portavoz popular ha alertado del "miedo" con el que viven los vecinos ante el aumento de hechos delictivos y ha lamentado que "los sanjuaneros vivimos atemorizados por el alto índice de violencia que viene padeciendo nuestro pueblo a cualquier hora del día". "La situación es insostenible, las reyertas, robos y actos violentos son la tónica habitual en San Juan y mientras todo esto ocurre el alcalde sigue con su política de brazos cruzados".

Moya ha explicado que "San Juan tiene una importante carencia de efectivos policiales". Por un lado, "tenemos una plantilla de Policía Local de unos 17 agentes a pesar de que, por índice de población, San Juan de Aznalfarache, debería de contar algo más de 30". A esto hay que sumar "la falta de comunicación entre el alcalde y la Policía Local, una situación que se prolonga desde 2009, momento en el que Fernando Zamora llega a la Alcaldía".

En cuanto a Policía Nacional, Moya, ha señalado que la situación no es mucho mejor, ya que actualmente no cuenta con los efectivos suficientes para cubrir las labores de seguridad ciudadana y las propias de la comisaría". "El alcalde no puede seguir mirando hacia otro lado, tiene que exigir al Gobierno central que aumente el número de policías para San Juan".

Por su parte, el PP de San Juan de Aznalfarache ha recordado que presentó un escrito a la Subdelegación del Gobierno denunciando esta situación el pasado mes de marzo. Sin embargo, según la respuesta, "para el Gobierno de Pedro Sánchez en nuestro municipio todo va de maravilla".

"San Juan no puede seguir siendo el epicentro de las noticias sobre peleas, robos e inseguridad". "Los vecinos están cansados de salir de casa con miedo. "Los vecinos viven asustados, al alcalde se le ha ido la situación de las manos. Los sanjuaneros no pueden seguir viviendo con miedo", ha concluido.