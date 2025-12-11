El PP de Sevilla acusa al PSOE de "engañar a los vecinos" sobre la atribución del nuevo Centro de Salud Cerro del Águila

La vicesecretaria de Educación y Sanidad del PP provincial, Gloria Guillén. - PP

SEVILLA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Sevilla ha criticado que el PSOE "se atribuya" la construcción del nuevo Centro de Salud Nuestra Señora de los Dolores, situado en el barrio del Cerro del Águila. La vicesecretaria de Educación y Sanidad del PP provincial, Gloria Guillén, ha asegurado que los socialistas "han repartido un folleto con información falsa, atribuyendo al Gobierno de España la inversión en este centro", cuando en realidad, según asegura, la obra se financia con fondos estatales Minap gestionados por la Junta de Andalucía.

Guillén ha enmarcado en una nota emitida por el partido que los Minap no son subvenciones nominativas ni proyectos decididos por el Ejecutivo central, sino fondos finalistas que la administración autonómica prioriza, ejecuta y certifica. La obra, contratación y equipamiento son competencia exclusiva de la Junta de Andalucía y la aportación estatal "es mínima y llegada a última hora", según los populares.

Al hilo, ha añadido que "el PSOE ha hecho de la mentira su seña de identidad y está intentando politizar todo lo relativo a la sanidad en Andalucía con engaños y manipulación". El nuevo Centro de Salud Cerro del Águila, según ha enmarcado Guillén, será una realidad muy pronto.