El PP de Sevilla celebra un foro para poner en valor a la mujer en el deporte y destaca que "el talento no tiene género"

Foro del PP sobre el papel de la mujer en el ámbito deportivo.

SEVILLA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP de Sevilla ha inaugurado este lunes un nuevo ciclo de foros de escucha activa dirigidos a la sociedad sevillana, con la celebración de actividades centradas en el papel de la mujer en el ámbito deportivo. Durante el evento, se ha destacado cómo las deportistas "llevan años rompiendo moldes y derribando barreras, demostrando que el talento no tiene género y que la igualdad real se construye garantizando oportunidades para todos".

Bajo este marco, en el foro se han dado cita referentes femeninos del sector deportivo que abarcan diferentes sectores dentro de este mundo como son la CEO Club La Magia de la Gimnasia, Raquel Herrera; Adriana Avendaño deportista de Alto Rendimiento; Paula Quintero jugadora Club Baloncesto y nadadora, y la CEO Restaurante Curro Montoya, Bernardi Benítez, según ha detallado la formación política en una nota.

"La igualdad para nosotros no es una lucha cultural ni una cuestión ideológica, ni se limita a un día o a un color", ha destacado el partido, señalando que "la igualdad es garantizar las mismas oportunidades haciendo prevalecer los méritos de forma plena y efectiva para hacer avanzar esta tierra".

El PP de Sevilla ha destacado la relevancia de los referentes femeninos para promover la igualdad, visibilizar el talento y estimular la participación deportiva entre niñas y jóvenes. Estas figuras no solo inspiran, sino que también transmiten valores fundamentales como la resiliencia, la disciplina y el liderazgo. En este sentido, la formación ha recordado que una encuesta reciente de 'Parity Now' indica que el 88% de los aficionados al deporte considera a las atletas profesionales como modelos influyentes para las nuevas generaciones.

Asimismo, los populares han defendido que la igualdad debe basarse en "garantizar los mismos derechos y oportunidades para cada persona, apostando por el sexo biológico como criterio para ordenar las categorías en las competiciones femeninas, con el objetivo de preservar la igualdad de oportunidades y la justicia competitiva". Con iniciativas como 'Líderes andaluzas a tu lado', el PP continúa fortaleciendo su red de foros de participación para escuchar a la sociedad y avanzar en políticas que favorezcan la igualdad y el desarrollo del talento femenino.