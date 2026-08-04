El PP de Sevilla critica que la Diputación sigue "a la cola de Andalucía" en la lucha contra el virus del Nilo

El portavoz del PP de Sevilla, Martín Torres. Foto de archivo. - PP DE SEVILLA

SEVILLA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Partido Popular en la Diputación de Sevilla, Martín Torres, ha criticado que la administración sigue "a la cola de Andalucía" en la lucha contra el Virus del Nilo Occidental (VNO), a la vez que ha señalado al líder del gobierno provincial del PSOE, Javier Fernández, de no tomar "las medidas necesarias con el tiempo suficiente" para evitar que se sigan produciendo contagios.

Según ha detallado la formación en una nota de prensa, la Diputación debe poner en marcha un "plan integral de prevención y actualización" similar al ya desarrollado por Huelva, que ha posicionado la provincia como "referente a nivel nacional" por su "eficacia" en la lucha contra este virus.

En contexto, se han diagnosticado este año once casos leves y cinco casos neuroinvasivos de fiebre del Nilo Occidental en Andalucía, donde la mayor parte de los casos se ha concentrado en la provincia, en concreto en los municipios de Palomares del Río, Villamanrique de la Condesa, La Puebla del Río, Coria del Río, Aznalcázar, Sevilla, Bollullos de la Mitación y Dos Hermanas.

Asimismo, el portavoz 'popular' ha subrayado que la hospitalización de algunos de los afectados, debido a la gravedad de los síntomas que han acarreado, ha evidenciado "la necesidad urgente" de reforzar las medidas de prevención en la provincia. "Las actuaciones del ente supramunicipal siguen siendo insuficientes y tardías, como demuestra una vez más la tasa de incidencia que registra nuestra provincia", ha apuntado Torres.

Por ello, ha reclamado al gobierno provincial que "actúe con la premura y los recursos necesarios" para reforzar la vigilancia epidemiológica y las labores de desinsectación en las zonas más afectadas, especialmente en los entornos rurales cercanos a masas de agua, donde el riesgo de proliferación del mosquito transmisor es mayor.