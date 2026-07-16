PP de Sevilla declara formalmente tránsfuga a la concejala no adscrita de Huévar de cara a la próxima moción de censura

Imagen de los responsables del PP de Sevilla presentando ante el Ayuntamiento de Huévar del Aljarafe la declaración de tránsfuga contra Isabel María Romero - PP SEVILLA

HUÉVAR DEL ALJARAFE (SEVILLA), 16 (EUROPA PRESS)

El Partido Popular de Sevilla ha formalizado la consideración de la recientemente destituida y ahora concejala no adscrita, Isabel María Romero, como "tránsfuga", remitiendo un escrito oficial a la secretaría general del Ayuntamiento de Huévar del Aljarafe (Sevilla), a una semana de la moción de censura del próximo 24 de junio.

Según ha detallado la formación en una nota de prensa, la comunicación, firmada por el secretario general del PP sevillano, Agustín Aguilera, deja constancia de la posición oficial de los 'populares' ante una maniobra que constituye una "ruptura flagrante de los deberes de lealtad, disciplina y coherencia política".

De esta manera, el escrito registrado ha detallado cómo la concejala ha extinguido voluntariamente su relación de afiliación con el PP, pero ha retenido "ilegítimamente" el acta obtenida gracias a los votos dirigidos al proyecto de la actual alcaldesa, María Eugenia Moreno.

Por ello, ha acusado que dicha acta está siendo utilizada para "suscribir una moción de censura", junto al PSOE y Ciudadanos, con el único fin de "cambiar la voluntad popular y poner fin al gobierno elegido democráticamente por los vecinos". "Lo que el PSOE no logró con el apoyo de los vecinos en las urnas, pretende usurparlo ahora con pactos oscuros en los despachos", ha subrayado.

En este sentido, el secretario general del PP provincial ha afeado que esta moción de censura "no es un acto de gestión municipal, sino un evidente pacto en la sombra del que aún desconocen sus verdaderos términos y sus supuestas contraprestaciones".

CAUSAS ABIERTAS A DOS EXALCALDES SOCIALISTAS

El dirigente 'popular' ha señalado que resulta "especialmente bochornoso" que esta "operación contra la voluntad de los hervenses" se materialice a escasos días después de que quedara visto para sentencia el juicio contra dos exalcaldes socialistas del municipio, a los que la Fiscalía solicita para ellos doce años de inhabilitación por presunta compra de votos a través de contrataciones irregulares.

Ante esta situación, Aguilera, ha defendido que Huévar no es "una oficina de favores ni un mercadillo político" y que los votos de los ciudadanos "no están en venta al mejor postor". Por ello, ha exigido a los dirigentes socialistas y a la propia "edil tránsfuga" transparencia "inmediata y absoluta". "Los vecinos tienen derecho a saber los entresijos y supuestos pactos alcanzados", ha concluido.

El documento oficial presentado al consistorio se ampara en los Estatutos del PP y encaja en el concepto de "tránsfuga" acordado por los partidos políticos, esto es, representantes locales que traicionando a sus compañeros de lista o de grupo --manteniendo éstos últimos su lealtad con la formación política con la que se presentaron en las elecciones locales--, pactan con otras fuerzas para cambiar la mayoría gobernante en una entidad local.