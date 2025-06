PP de Sevilla destaca la "revolución hídrica" de la Junta y exige que "cumpla con las infraestructuras pendientes"

SEVILLA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PP de Sevilla ha puesto en valor la inversión que está realizando el Gobierno de la Junta de Andalucía, presidida por Juanma Moreno, en materia hídrica en la provincia con un desembolso de 282 millones de euros desde 2019, "una auténtica revolución en materia de abastecimiento y depuración".

Así, lo ha subrayado el vicesecretario general del PP de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, durante la celebración del foro 'Agua y Futuro en Sevilla', un espacio de diálogo y reflexión en torno a unos de los principales retos de la provincia como es la gestión eficiente del agua como motor de desarrollo, bienestar y sostenibilidad.

Además, ha señalado que la planificación es el primer paso de una política de gestión de agua que incluye ejecución de obra e inversión. Y ha añadido que "escuchar a la sociedad sevillana, conocer sus demandas y sus necesidades, es el objetivo de un foro con el que el PP quiere configurar la hoja de ruta adecuada para, desde las administraciones lograr el objetivo de garantizar el abastecimiento, llegar con agua a donde está hace falta". "Solo así la provincia seguirá creciendo y desarrollándose social y económicamente", han añadido.

Un foro que ha contado también con la presencia del presidente del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez; el vicesecretario de Agricultura, Ganadería y Agua, Alberto Sanromán. Así como representantes de Emasesa, la empresa de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla), la Asociación Empresarial de Ingenieros Consultores de Andalucía (Asica), la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA Sevilla), la Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía (Feragua), la Comunidad de Regantes Las Marismas del Guadalquivir, cooperativas agroalimentarias, sectores del arroz y cítricos, además de expertos de reconocido prestigio.

Por su parte, el vicesecretario de Agricultura, Ganadería y Agua, Alberto Sanromán, ha destacado que entre las actuaciones realizadas por el Gobierno andaluz desde 2019, se encuentran seis proyectos de depuración de aguas residuales, con una inversión de 26 millones de euros; cinco grandes obras de mejora del abastecimiento, por valor de 70,5 millones de euros; y 18 actuaciones actualmente en ejecución y una más en licitación.

Alberto Sanromán ha destacado que "la inversión en materia de agua refrenda la lucha del Gobierno andaluz contra la sequía y el objetivo de garantizar el agua potable en todos los municipios, actuando con seriedad, con planificación y con responsabilidad".

El vicesecretario provincial también ha hecho hincapié en la dimensión estratégica que el agua tiene para el desarrollo agrícola de la provincia, "el agua no es solo un bien esencial para el consumo, también es la base sobre la que se sustenta nuestro modelo productivo. Sin agua no hay campo, no hay cultivos, no hay empleo. La agricultura sevillana necesita infraestructuras modernas, sostenibles y eficaces para seguir creciendo".

En este sentido, el vicesecretario de Agricultura, Ganadería y Agua del PP de Sevilla ha lamentado "el abandono por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, que mantiene doce infraestructuras hídricas pendientes con Sevilla, todas ellas de competencial estatal". Obras que "son necesarias y urgentes, tanto para mejorar el abastecimiento como para garantizar el riego en las zonas agrícolas de nuestra provincia", han añadido.

"Sánchez y Montero con la complicidad del PSOE de Sevilla mantiene bloqueadas infraestructuras esenciales para la provincia como son la presa de San Calixto; la modernización de las zonas regables del río Viar y del Salado de Morón; el tramo final del canal del Bajo Guadalquivir; las recuperación del Caño Travieso; la remodelación del Caño Guadiamar; la recuperación del Brazo de la Torre, entre otras", ha detallado.

Además, "la remodelación del canal del Bajo Guadalquivir en la barriada de Torreblanca; el desvío de arroyos y encauzamientos en Los Palacios y Villafranca; la corrección hidrológica del río Genil en Écija; la reparación y ampliación de la capacidad del tramo origen del Canal del Bajo Guadalquivir --actualmente, está licitada la fase I de cinco--; y el recrecimiento del embalse del río Agrio", ha añadido el vicepresidente.

Finalmente, "si queremos futuro para esta tierra hay que invertir en agua. Al Gobierno de Sánchez le falta rigor, seriedad y planificación en materia hídrica. Son los gobiernos de Juanma Moreno los que están auxiliando al Gobierno central para que pueda cumplir los compromisos que tiene con los andaluces", ha concluido Sanromán.