El PP de Sevilla insta a Óscar Puente a que escuche a la Junta y afronte "de una vez" el colapso de la AP-4

La vicesecretaria de Fomento, Vivienda y Ordenación del Territorio del PP de Sevilla, Susana Cayuelas - PP SEVILLA

SEVILLA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Sevilla ha instado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a escuchar las propuestas de la Junta de Andalucía y actuar "sin más demora" ante los "graves problemas de movilidad" que registra la AP-4 y que afectan diariamente a miles de sevillanos.

Según ha detallado la formación en una nota de prensa, la vicesecretaria de Fomento, Vivienda y Ordenación del Territorio del PP de Sevilla, Susana Cayuelas, ha destacado que "mientras la Junta busca soluciones, lo mínimo que esperamos del Ministerio es que escuche y se siente a trabajar". "Los sevillanos no pueden seguir esperando una respuesta ante un problema que condiciona su movilidad y que lleva demasiado tiempo sin resolverse", ha afirmado.

En este sentido, la dirigente 'popular' ha incidido que el consejero de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda solicitó a principios del mes de agosto una reunión de trabajo al Ministerio para abordar medidas urgentes y provisionales que permitan aliviar la situación de la AP-4 y que, a día de hoy, "ni siquiera se ha obtenido respuesta".

Para Cayuelas, "resulta difícil de entender" que, "ante un problema de esta magnitud", el Gobierno de Juanma Moreno "tienda la mano, aporte alternativas y pida sentarse a trabajar conjuntamente y el Ministerio permanezca sin responder".

Asimismo, ha añadido que no se trata solo de atascos de verano, en las operaciones especiales de entrada o salida, sino que "día a día", miles de sevillanos que utilizan este corredor para desplazarse desde municipios como Lebrija, Las Cabezas de San Juan o El Cuervo hasta Sevilla y regresar después a sus localidades a trabajar, a estudiar, a realizar gestiones y que "sufren unas retenciones que se han convertido en un problema estructural".

NECESIDAD DE UNA RESPUESTA

Por ello, Cayuelas ha defendido que esta es una "necesidad real de la provincia de Sevilla" que requiere una respuesta del Gobierno de España. Al mismo tiempo, ha valorado "muy positivamente" que la Junta de Andalucía haya planteado alternativas con tres horizontes de actuación --inmediato, a corto plazo y a medio plazo--, desde medidas provisionales para "aliviar las retenciones" hasta actuaciones destinadas a "incrementar la conectividad de la autopista".

En esta línea, ha que hay soluciones que "pueden permitir actuar de manera inmediata" y otras necesitan "mayor planificación", pero "lo que no podemos permitirnos es seguir perdiendo tiempo mientras el problema continúa creciendo".

Cayuelas también ha señalado que las consecuencias del colapso de la AP-4 terminan trasladándose a "otras carreteras de la provincia", especialmente a la A-471, utilizada como alternativa cuando se producen grandes retenciones en la autopista, al tratarse de un corredor "fundamental" para la movilidad y para el desarrollo económico de una parte muy importante de la provincia. "Sevilla necesita infraestructuras capaces de responder a su realidad actual y no puede continuar esperando indefinidamente", ha abundado.

Por todo ello, el PP de Sevilla ha reclamado al Ministerio que responda a la petición de la Junta de Andalucía y convoque cuanto antes la reunión solicitada para estudiar las propuestas planteadas.