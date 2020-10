El PP de Sevilla pide a Espadas "máxima prevención" en Tussam y "redoblar" servicios en horas punta

SEVILLA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Sevilla ha pedido al alcalde, el socialista Juan Espadas, "máxima prevención" en el servicio de transportes de viajeros de Tussam donde, "desde hace semanas se están

produciendo aglomeraciones en el interior de los vehículos, que contradice el

sentido común y atenta contra cualquier medida de distanciamiento social

recomendado por las autoridades sanitarias".

Así lo ha expresado, en un comunicado, el portavoz del PP, Beltrán Pérez, que ha pedido que "se redoblen los servicios en horas punta" en la empresa de autobuses urbanos "para reducir al máximo riesgo de contagio" y, al mismo tiempo, "frenar la

oleada de denuncias en redes sociales que, lo que están provocando es aumentar

desconfianza de los sevillanos en este servicio público", ha añadido.

Desde las filas populares se argumenta que hay una bolsa de trabajadores en

Tussam con compromiso de contratación que podría cubrir esa necesidad "tan

demandada por la ciudadanía" en estos momentos en los que la pandemia y los

contagios sigue disparados en la capital.

"Es vital mantener la confianza de los ciudadanos en el servicio de transporte

público y es evidente que imágenes como las que están proliferando en los últimos

días con el interior de los vehículos llenos, no contribuyen a la tranquilidad"m ha explicado el portavoz popular. "Esto no es a lo que el alcalde se comprometió este viernes durante la junta de portavoces, donde aseguró que episodios así no ocurrieran y se están volviendo a repetir".

Por otra parte, el PP ha pedido que se exculpe de toda esta situación a los

conductores de Tussam. "Ellos no tienen la culpa de esta situación pero son el

rostro de la empresa ante los usuarios y los que, de manera inmerecida, soportan la

tensión y el estrés que genera que no se esté proporcionando un servicio con

garantías sanitarias", ha añadido. "Desde el inicio del confinamiento solicitamos a Espadas un estudio riguroso para la aplicación de nuevas medidas en la empresa".