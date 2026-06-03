El PP de Sevilla pide una reunión "urgente" del Consorcio de Medio Ambiente tras el nuevo incendio en Matagrande

Representantes del Partido Popular (PP) en la Junta General del Consorcio de Medio Ambiente de las Comarcas de Estepa Sierra Sur. - PP SEVILLA

SEVILLA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los representantes del Partido Popular (PP) en la Junta General del Consorcio de Medio Ambiente de las Comarcas de Estepa Sierra Sur han registrado una solicitud formal para la convocatoria "urgente" de una Junta General Extraordinaria, con el objetivo de abordar la situación generada por el último incendio ocurrido este fin de semana en la planta de tratamiento y reciclaje de residuos de Matagrande.

Desde el PP consideran que la reiteración de incendios en estas instalaciones durante los últimos años exige "una respuesta clara, transparente y rigurosa por parte de los responsables de la gestión del servicio". "No se trata de un hecho aislado, sino de una situación que viene repitiéndose periódicamente y que genera una creciente preocupación entre los vecinos de municipios de la comarca", han expuesto en una nota.

En este contexto, han valorado que la planta de Matagrande constituye una infraestructura "esencial" para la gestión de los residuos de los municipios integrados en el Consorcio, por lo que "resulta imprescindible conocer con exactitud las circunstancias que rodean este nuevo incidente, las actuaciones desarrolladas para su extinción, los posibles daños ocasionados y las medidas previstas para evitar que sucesos similares vuelvan a producirse".

Por este motivo, los representantes populares han solicitado que la Junta General Extraordinaria incluya, entre otros asuntos, información detallada sobre el incendio registrado este fin de semana, un informe técnico sobre sus causas, una relación de los incendios producidos en los últimos años, el estado actual de los protocolos de prevención y seguridad de la planta y las actuaciones que se prevén adoptar para reforzar el control y la protección de estas instalaciones.

Asimismo, el PP ha considerado necesario que toda la documentación técnica e informes relacionados con este incidente sean puestos a disposición de los miembros de la Junta General para "garantizar el ejercicio de sus funciones de control y fiscalización".

"Los vecinos merecen conocer qué está ocurriendo y qué medidas se están adoptando para garantizar la seguridad de las instalaciones y evitar que estos episodios se repitan. La transparencia y la rendición de cuentas son imprescindibles cuando hablamos de un servicio público de esta importancia", han señalado los representantes populares.

El PP ha asegurado que continuará ejerciendo "una labor de seguimiento y control para que se esclarezcan los hechos, se depuren las responsabilidades que pudieran corresponder y se adopten todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad, la protección medioambiental y el correcto funcionamiento de la planta de tratamiento de residuos de Matagrande", han señalado.