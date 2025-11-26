PP de Sevilla reclama "explicaciones claras" sobre la contratación de Salazar en el Ayuntamiento de Dos Hermanas

Secretario general del Partido Popular de Sevilla, Agustín Aguilera. - PP

SEVILLA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Partido Popular de Sevilla, Agustín Aguilera, ha pedido este miércoles "explicaciones claras y detalladas" en relación a la contratación del que fuera adjunto a la Secretaría de Organización del PSOE federal Francisco Salazar tras conocer, aseguran, que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investigue a este último por, dictan, "haber percibido retribuciones del Ayuntamiento de Dos Hermanas mientras, presuntamente, realizaba funciones en la dirección del PSOE en Ferraz".

En una nota de prensa emitida por el partido, Aguilera ha asegurado que Francisco Salazar fue contratado por el Ayuntamiento de Dos Hermanas entre 2012 y 2017 como técnico municipal. "Sin embargo, Salazar no acudía a su puesto en el consistorio nazareno, sino que presuntamente desarrollaba su actividad en la sede de Ferraz, donde ejerció como adjunto a la Secretaría de Organización del PSOE", ha apostillado.

Asimismo, ha incidido en el "rápido ascenso que experimentó Salazar, quien fuera en su momento alcalde de Montellano, en el núcleo duro del PSOE. Un ascenso repentino que estuvo favorecido por la influencia de sus superiores directos y personas de su entorno, entre ellos Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García".

No obstante, ha destacado que "su etapa en puestos de responsabilidad fue breve" dado que, asegura, Salazar "no solo está presuntamente implicado en las irregularidades relativas a su contratación en el Ayuntamiento de Dos Hermanas, sino que acumula además otras investigaciones".

Por todo ello, ha pedido explicaciones al secretario general del PSOE de Sevilla, Javier Fernández, y a la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, dado que, a su juicio "la transparencia es una exigencia democrática. Sevilla no puede verse reiteradamente vinculada a episodios que generan dudas sobre la gestión socialista".