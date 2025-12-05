El PP de Sevilla valora que los Presupuesto 2026 de la Junta en Cultura "prioricen" proyectos de la ciudad

La vicesecretaria de Cultura, Patrimonio Histórico, Foro Cívico y Deporte del PP de Sevilla, Sol Cruz-Guzmán. - PP DE SEVILLA

SEVILLA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Sevilla ha señalado que el Gobierno de Juanma Moreno "prioriza e impulsa", con los Presupuestos para la consejería de Cultura y Deporte 2026, proyectos "emblemáticos" en la provincia. Así lo han destacado este viernes la vicesecretaria de Cultura, Patrimonio Histórico, Foro Cívico y Deporte del PP de Sevilla, Sol Cruz-Guzmán, en una visita realizada al Monasterio de San Isidoro del Campo en Santiponce, junto a la diputada autonómica, Dolores Bautista, en la que también han estado acompañadas por el portavoz del PP en el municipio, Juan Manuel Cantero.

Según ha recogido la formación en una nota, en este entorno, Cruz-Guzmán, ha destacado que la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Cultura y Deporte se encuentra trabajando en la recuperación integral de este enclave monumental, donde ya está en marcha la primera fase de los trabajos de rehabilitación que incluye la almazara, el pósito y el almacén por más de 2,8 millones, a los que sumarán en 2026 más de 5,6 millones para intervenir en las Naves Sur y Este y la Torre del Claustro de los Jerónimos, "convirtiéndose en una de las mayores inversiones jamás realizadas en la historia de este conjunto monumental sevillano".

Así, "tras 37 años de abandono de los diferentes gobiernos del PSOE en la administración autonómica, desde 2020 el Gobierno de Juanma Moreno no ha dejado de realizar actuaciones en esta importantísima joya patrimonial, demostrando un interés inusitado, hasta la llegada del PP a la administración autonómica, por la recuperación y puesta en valor del patrimonio cultural sevillano", ha subrayado.

En relación a ello, ha afirmado que recientemente se ha concluido también la rehabilitación de las Reales Atarazanas, lo que ha supuesto "un hito importantísimo para Sevilla, tras 32 años cerrada y abandonadas por los anteriores gobiernos del PSOE en la Junta de Andalucía".

Según ha indicado el partido, el presupuesto destinado a la rehabilitación de este antiguo arsenal naval ha sido de 20 millones de euros y ha sido fruto del diálogo y la colaboración público- privada. A esta rehabilitación, siguen ahora actuaciones para la musealización del espacio, cuyo eje girará en torno a la difusión de la historia de América.

En cuanto al resto de inversiones asignadas por la Junta de Andalucía para Cultura, la diputada autonómica, Dolores Bautista, ha señalado que "se impulsa una transformación en la Isla de la Cartuja", donde los trabajos consistirán en: la apertura del Pabellón del Siglo XV como ampliación del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC).

Con más de 6.000 metros cuadrados, se procederá a su apertura al público tras completar el traslado de la colección permanente, así como el montaje de la exposición inaugural, con unos 100.000 euros para rematar una inversión superior a los 8,6 millones.

A escasos pasos, la rehabilitación de la sede del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH), con la intervención en el Claustro de Legos para concluir la actuación inacabada de 1992, por un importe de más de 1,7 millones Por otro lado, se contemplan 3,9 millones a la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS); más de 2,2 millones al Consorcio Teatro de la Maestranza; 1,3 millones al Teatro Central, espacio escénico de la Junta de Andalucía; y 1,1 millones a la Fundación Barenboim.

Para finalizar, la vicesecretaria de Cultura, Patrimonio Histórico, Foro Cívico y Deporte del PP de Sevilla, ha destacado también la nueva Ley de Patrimonio Cultural de Andalucía que afronta ya su última fase de tramitación legislativa en el Parlamento, gracias a la que se actualiza la protección de los bienes e impulsa la difusión e investigación.