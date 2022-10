El PP de Sevilla valora que los presupuestos andaluces "sacan del cajón" el soterramiento de la A-376 "tras 15 años"

SEVILLA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez, ha destacado que el PP "saca del cajón y hará realidad el soterramiento de la A-376" que la Junta de Andalucía incluye la redacción del proyecto en sus presupuestos para 2023 "tras 15 años de promesas incumplidas por parte del PSOE".

Así lo han manifestado este domingo junto al portavoz del grupo popular en el Parlamento andaluz, Toni Martín, en el cruce de Montequinto de la carretera A-376 Sevilla-Utrera, para analizar los Presupuestos del próximo ejercicio para la provincia de Sevilla junto a los cargos públicos y comité de dirección del partido.

En declaraciones a los medios, el presidente provincial ha recordado que el pasado 2 de junio el presidente andaluz anunció que se iba a iniciar la redacción del proyecto del soterramiento de este cruce. "Dicho y hecho. Cinco meses después, se ha consignado partida conjunta dentro del banco de proyectos para 'el enlace de Montequinto en la carretera A-376' para actualizar el proyecto que estaba obsoleto".

Ha explicado que es un punto de partida para comenzar y adaptarlo con una redacción nueva, e iniciar después los trámites y que, a su juicio, demuestra que "todo lo que ha empezado y proyectado el Gobierno de Juanma Moreno, todo se ha cumplido". "Es el Gobierno de la credibilidad", ha insistido poniendo como ejemplos el Hospital Militar, las Atarazanas o la Ciudad de la Justicia.

Respecto al proyecto del soterramiento, Sánchez ha argumentado que es una de las grandes zonas metropolitanas de Sevilla, con un elevado tráfico de 76.000 vehículos al día, entre las circunvalaciones SE-30 y SE-40, y se trataba de "una reivindicación de los vecinos de hace 15 años. En 2007, el PP ya llevaba al Parlamento de Andalucía una Proposición No de Ley (PNL) para pedir este soterramiento", ha recordado.

"El Gobierno andaluz, que era del PSOE entonces, no solo no hizo nada, sino que posteriormente, firmó un protocolo en 2008 en el que plasmaba, entre otros puntos, la realización del soterramiento de la vía entre los barrios de Montequinto y Condequinto". "Compromiso que nunca cumplieron", ha subrayado el presidente provincial recordando que "no hicieron nada, solo fotos y titulares demagogos de una firma que nunca cumplieron".

"Firmaron un convenio que han incumplido durante 15 años. Juanma Moreno ha necesitado tan sólo cinco meses para poner los medios necesarios y sin importar el color político porque ahora no se mira de dónde es un alcalde para solucionarle a sus vecinos los problemas", ha dicho.

PRESUPUESTO PARA LOS CIUDADANOS

Por su parte, el portavoz del grupo popular en el Parlamento andaluz, Toni Martín, ha destacado que el Presupuesto andaluz "es la ley más importante de una región ante la crisis económica y la pandemia que no hemos terminado de superar". "Los ciudadanos necesitan gobiernos que den seguridad y certidumbre y eso es lo que está generando el Ejecutivo de Juanma Moreno", ha defendido.

Martín ha apuntando que el objetivo del Gobierno andaluz es proteger a las familias y para ello, ha destacado, "se tiene que cumplir una serie de mandamientos". "No contribuirás a subir impuestos ni a hurgar en los bolsillos de los ciudadanos. Trabajarás para la creación de empleo porque esa es la mejor política social. Respaldarás a los ayuntamientos al ser la administración más cercana al ciudadano", ha explicado el portavoz parlamentario.

"El Gobierno andaluz cumple con todos ellos y trabaja cada día para seguir mejorando la vida de los sevillanos. Lo hace --ha continuado-- con la mayor bajada de impuestos de la historia de Andalucía, la bonificación al 100% del Impuesto de Sucesiones, el aumento de la Patrica o duplicando el fondo de cooperación municipal para los ayuntamientos, entre otras muchas políticas que repercuten directamente en el bolsillo de los sevillanos".

Así, ha subrayado que 2los buenos gobiernos gestionan con seriedad y estabilidad porque de ellos depende la imagen de cada comunidad autónoma". En este sentido, ha recordado que Juanma Moreno lo hace con "una mano atada a la espalda" porque "tenemos mil millones de euros menos que cada año se guarda Pedro Sánchez por el sistema de financiación que perjudica a Andalucía".

"Seguimos exigiendo un sistema de financiación nuevo, equilibrado y responsable pero mientras pedimos un fondo de compensación transitorio junto con la Comunidad Valenciana o Castilla La Mancha para dejar de ser comunidades infrafinanciadas", ha dicho citando el acto del PSOE que se celebró este sábado en Sevilla y que "no se habló del sistema de financiación, pero sí que se dieron un homenaje".

"El mayor homenaje al cambio del 82 lo dieron el 19 de junio los andaluces ratificando el otro gran cambio de Andalucía que ha sido el de Juanma Moreno y el del Gobierno del cambio. Mientras el PSOE pierde el norte y el sur, el PP sigue trabajando y remando en la dirección de Juanma Moreno con el único objetivo de mejorar la vida de los andaluces", ha zanjado.

AUMENTO DEL 92% RESPECTO A LOS PRESUPUESTOS DE 2021

En cuanto a los Presupuestos, Sánchez ha valorado que "son los que los sevillanos merecen", alcanzando los 688.294.426 euros. "Una cifra que supone un incremento del 92% respecto a los del año 2021 --últimos aprobados-- y un incremento del 304% respecto a los del 2019, primeros presupuestos de este Gobierno andaluz".

A todo ello se suma la "inversión inconmensurable" de la Junta de Andalucía con la provincia para impulsar importantes proyectos. Entre ellos, siguiendo por la movilidad, el Tranvía de Alcalá con 81,7 millones; 20 millones de euros para la obra del tramo norte de la Línea 3 del Metro de Sevilla y 350.000 euros para actualizar el proyecto de la Línea 2.

"Ahora nuestra provincia tiene unas inversiones reales a la altura de lo que se esperaba y, lo más importante, a la medida de los sevillanos. Contamos con los presupuestos más municipalistas de la historia", ha incidido poniendo como ejemplos inversiones educativas para la ejecución del Centro Integrado de FP de Referencia para el sector Aeroespacial en La Rinconada; 125 obras de Bioclimatización, nuevos CEIP en Tomares o La Campana o la finalización de la ampliación del IES Lauretum en Espartinas.

En Salud, se impulsarán actuaciones para la puesta en marcha del Hospital de la Mujer Cartuja-Macarena por 1,54 millones de euros junto a otras inversiones en el centro de salud Virgen de los Dolores del Cerro del Águila; la reforma del área de urgencias del Hospital del Valme o los nuevos centro salud en El Cuervo y Santiponce

También en materia de Justicia destacan proyectos como la Ciudad de la Justicia de Sevilla, con una inversión de 1,8 millones; la rehabilitación de la sede judicial de Osuna por 500.000 euros o la nueva sede judicial de Alcalá de Guadaíra con 200.000 euros de inversión

"En Agricultura y Agua, contaremos por ejemplo con 87,2 millones de euros para inversión en infraestructuras hídricas y de mejora de abastecimiento, entre las que destacan, entre otras, la ampliación de la EDAR de Copero; y el abastecimiento en alta Sierra Sur, Isla Mayor o Burguillos", ha destacado Sánchez.

Entre otras inversiones de las consejerías de Sostenibilidad, Industria, Universidad o Empleo, el presidente provincial ha subrayado las de Cultura que incluyen la instalación del Museo Arqueológico de Sevilla en el Convento de Santa Inés, con una inversión de casi 700.000 euros.

"Tenemos un Ejecutivo de primera en Andalucía y en mayo será el momento de apostar por el PP para que ese servicio público y el buen hacer lleguen a cada localidad y a la Diputación de Sevilla. Pintar de azul la provincia es posible y aplicar las políticas que funcionan, las políticas del PP, desde la Diputación puede y será una realidad como lo son hoy el soterramiento o el tranvía de Alcalá", ha concluido.