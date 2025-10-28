PP-A y Vox rechazan en el Parlamento la iniciativa del PSOE-A para instar a la UPO a implantar el grado de Medicina

SEVILLA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La comisión de Universidad, Investigación e Innovación del Parlamento andaluz ha rechazado este martes, con los votos de PP-A y Vox, una proposición no de ley (PNL) del Grupo Socialista con la que se quería instar a la Junta de Andalucía a emplazar a la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla a iniciar el procedimiento para implantar el grado en Medicina.

En concreto, la iniciativa socialista, consultada por Europa Press, planteaba que el Parlamento instase a la Junta a que "la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, dentro de sus competencias, y salvaguardando la autonomía universitaria, solicite al equipo de gobierno de la Universidad Pablo de Olavide que inicie el procedimiento para implantar el grado en Medicina".

Y, en segundo lugar, la iniciativa socialista proponía que la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación "incluya en los presupuestos de 2027 una partida específica para apoyar económicamente la implantación" de dicho grado en la UPO.

El parlamentario del PSOE-A Antonio Ruiz ha sido el encargado de defender en nombre de su grupo esta iniciativa en cuya exposición de motivos puede leerse que "Andalucía ha vivido un notable auge de la enseñanza superior de titularidad privada, con un incremento récord de titulaciones y centros, en especial, sanitarios", bajo el gobierno del PP-A, y en esa línea ponía de relieve que, en el presente curso 2025/26, la Junta "autorizó decenas de nuevos títulos y varios específicos de salud", como Medicina, Enfermería y Fisioterapia en la CEU Fernando III, y Odontología, Biomedicina, Psicología y Fisioterapia en la Universidad Europea de Andalucía con sede en Málaga.

El PSOE-A pone además de relieve en su iniciativa que, en el curso 2024/2025, "las universidades públicas andaluzas solo ofrecían 1.306 plazas de nuevo ingreso" en el grado de Medicina, y sostiene que "este contexto es ideal para el crecimiento de la oferta de la universidad privada", así como alerta de que "en Sevilla se observa un fenómeno especialmente preocupante desde la perspectiva de la universidad como ascensor social", ya que "dos instituciones privadas --la Universidad Loyola Andalucía y la Universidad CEU Fernando III--, ofrecen el grado en Medicina, frente a una sola universidad pública, la Universidad de Sevilla".

EL CASO DE LA UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

En ese punto, la iniciativa detalla que la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla "no imparte este título pese a la elevada demanda que presenta" por razones "diversas, aunque probablemente la más determinante sea la falta de recursos y presupuesto, dado que los estudios de esta especialidad resultan especialmente costosos".

Al respecto, la PNL detalla que la UPO "atraviesa una situación financiera muy ajustada", de forma que, aunque su presupuesto crece --pasando de 104,92 millones de euros en 2024 a 115,09 en 2025, un 9,69% más--, "arrastra tensiones de liquidez por deudas autonómicas --más de 3,12 millones de euros pendientes en 2024 bajo el modelo de financiación 2023-2027-- y un déficit estimado de 4,7 millones al inicio de 2025", así como "está entre las universidades con menores ingresos por alumno (...) frente a costes medios por estudiante (...), lo que estrecha márgenes y obliga a priorizar gasto esencial".

"A todo ello se suma que la Consejería de Universidad exige a las universidades públicas que las nuevas titulaciones que ofrezcan sean a coste cero, al menos el primer año", agrega la iniciativa socialista, que apostaba por que el grado en Medicina, "con una amplia demanda, esté más representado" en las provincias andaluzas "en el sector privado que en el público".

Al hilo, desde el Grupo Socialista han destacado que la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, "anunció una ampliación de 1.783 plazas en Medicina para el curso 2025/26, financiada con una partida estatal de 26,7 millones de euros, con el objetivo de paliar el déficit de profesionales sanitarios y garantizar que el acceso a estos estudios no dependa de la capacidad económica", y desde el PSOE-A piensan que "ahora le toca al Gobierno de la Junta de Andalucía dar pasos en esta dirección".

RECHAZO DE PP-A Y VOX

La iniciativa se ha encontrado en su debate con el posicionamiento contrario a la misma de los grupos del PP-A y Vox. Así, la diputada 'popular' Virginia Pérez ha señalado que el texto de la PNL "no se sostiene" y su parte dispositiva es "jurídicamente insostenible", además de "una falta de respeto del PSOE a las universidades".

La representante del PP-A ha enmarcado esta PNL en la "causa general" que, a su juicio, "sobre la sanidad en Andalucía" pretende impulsar el PSOE-A "desde todos los ámbitos posibles", incluido el de las universidades, y ha preguntado al representante socialista por qué no la impulsa su partido en el Congreso de los Diputados.

Además, Virginia Pérez ha tachado de "torticera" y "sesgada" la visión que se ofrece en la exposición de motivos de la iniciativa, cuya parte expositiva "tampoco se sostiene", según ha manifestado para concluir señalando que esta PNL nacía "absolutamente fracasada en su inicio", porque "no respeta la autonomía de las universidades", y en esa línea ha comentado que al PP-A no le importaría "que la UPO solicitase el grado de Medicina", pero ha remarcado que debería ser la universidad quien diera ese paso, que "no nos corresponde" a los parlamentarios, ha zanjado.

Por su parte, el diputado de Vox José María Ortells ha considerado que esta PNL "parece más un alegato contra la universidad privada" y es "una ocurrencia" del PSOE-A, "no una iniciativa de la universidad" sevillana, y en esa línea ha apuntado al parlamentario socialista que la ha defendido que debería haber llevado a cabo "alguna reunión con el equipo directivo de la UPO" antes de elevarla al Parlamento.

De igual modo, el representante de Vox ha opinado que, más que implantar ese nuevo grado de Medicina en la Pablo de Olavide, "sería más efectivo y eficiente incrementar el número de plazas" de dichos estudios en las actuales universidades públicas andaluzas, así como ha advertido de que, "mientras no se aumenten las plazas de MIR --médicos internos residentes--, a lo que el Gobierno de Pedro Sánchez se niega, los nuevos graduados no podrán incorporarse al sistema público sanitario andaluz".