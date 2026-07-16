PP y Vox tumban la moción de Podemos-IU para adquirir el edificio de viviendas protegidas de Jiménez Becerril en Sevilla

Imagen del edificio de Jiménez Becerril comprado por un fondo inversor extranjero - PLATAFORMA DE VECINOS JIMÉNEZ BECERRIL, 27

SEVILLA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha rechazado la moción presentada por Con Podemos-IU para proteger a los vecinos de las 102 familias residentes en las viviendas protegidas de la Avenida Concejal Alberto Jiménez Becerril, número 27, mediante su incorporación al Parque Público de Vivienda y evitar su desalojo por parte del nuevo fondo de inversión propietario.

Según ha detallado el portavoz de IU, Ismael Sánchez, la decisión era "defender a las familias o a la especulación" y ha afeado que PP y Vox hayan elegido "no comprometerse" con la compra del edificio. "El Ayuntamiento debe comprar el edificio y las familias tienen que quedarse en sus casas", ha defendido.

Asimismo, Sánchez ha explicado que los habitantes del edificio están recibiendo cartas de parte del nuevo propietario, avisándoles de que subirán los alquileres.

En el otro lado, el portavoz de VOX, Gonzalo García de Polavieja, ha asegurado que los vecinos están "en buenas manos". En ese momento ha sido interrumpido por un grupo de damnificados con los que ha intercambiado unas palabras, con las que ha indicado que entiende la preocupación pero que "no van a tener ningún problema para seguir en sus casas". "La solución la tienen en la Ley", ha concluido el portavoz de Vox mientras desalojaban a los vecinos.

Por su parte, el PSOE ha afirmado que PP y Vox se han puesto del lado del "fondo buitre que ha comprado el edificio", a diferencia de lo ocurrido en Málaga, donde el gobierno popular ha adquirido un edificio de similares características.

En cuanto al PP, el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, ha defendido que su voto en contra se ha debido a que la coalición proponente "no ha permitido el voto por separado" de la moción y ha asegurado que han visitado el edificio para ofrecer dar solución caso a caso. "Envisesa está a disposición para defender sin fisuras a los vecinos", ha concluido.