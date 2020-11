Premiado un trabajo del Laboratorio de Robótica de la ETSI de la Universidad de Sevilla en un congreso mundial

SEVILLA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de Laboratorio de Robótica GRVC de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla (US) ha ganado el premio 'IEEE IROS Best Paper Application Award' que se conceden en el transcurso del prestigioso International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS por sus siglas en inglés).

El trabajo premiado, titulado "MHYRO: Modular HYbrid RObot for contact inspection and maintenance in oil and gas plants", ha sido elaborado por los investigadores Abraham López-Lora, Pedro J. Sánchez-Cuevas, Ámbar Garofano-Soldado, Alejandro Suárez, Aníbal Ollero y Guillermo Heredia, según detalla la US en un comunicado.

La EEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS) es uno de los encuentros en robótica más grandes e impactantes del mundo. Creado en 1988 y celebrado anualmente, IROS proporciona un foro internacional para que la comunidad internacional de investigación en robótica explore la frontera de la ciencia y la tecnología en robots y máquinas inteligentes.

Además de las sesiones técnicas y presentaciones multimedia, las conferencias de IROS también celebran paneles de discusión, foros, talleres, tutoriales, exhibiciones y recorridos técnicos para enriquecer las fructíferas discusiones entre los asistentes a la conferencia.