El Premio Eficacia en Comunicación reconocen a Cruzcampo por su labor en la construcción de la marca

MADRID 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cruzcampo ha sido reconocida en la entrega de los Premios Eficacia en Comunicación Comercial 2025, celebrada este miércoles en el Teatro Real de Madrid, los más importantes para los profesionales de la publicidad en España. Conocidos como los 'Goya de la Publicidad', estos premios son convocados por la Asociación Española de Anunciantes y valoran el trabajo del anunciante y la agencia, centrados en los resultados obtenidos gracias a la acción de comunicación.

La marca Cruzcampo, junto con sus agencias habituales -la agencia creativa Ogilvy, la agencia de medios Dentsu X y la agencia de relaciones públicas N Team Comunicación-, recibió un Premio Eficacia de Plata en la categoría 'Construcción de una marca', considerada una de las más exigentes al valorar la trayectoria y el trabajo consistente y estratégico en el desarrollo de una marca a lo largo del tiempo.

Desde 2019, Cruzcampo ha registrado mejoras en la percepción de la marca, "también entre las generaciones de jóvenes andaluces que sienten un renovado orgullo por la marca", según el equipo de la compañía. En los últimos años, la marca ha consolidado su presencia cultural, dentro y fuera de Andalucía, mediante campañas y acciones tácticas con mensajes centrados en raíces y autenticidad.

Esta etapa comenzó durante la pandemia con los spots de #FuerzaBar, continuó con el lanzamiento de la campaña 'Lola' en 2021, que introdujo el posicionamiento 'Con Mucho Acento', y se reforzó con la campaña 'Gitana' en 2024, todas acompañadas de estrategias con visión 360 grados.

Con este nuevo galardón, Cruzcampo amplía su historial en los Premios Eficacia, que ya incluía el Gran Premio a la Eficacia 2021 y cuatro medallas de Oro: 'Mejor Campaña Integrada' y 'Mejor Campaña a través de Medios Ganados' en 2021, y 'Mejor Campaña Local' y 'Mejor acción en Branded Content' en 2023. A estos reconocimientos se suman un Oro y una Plata en la edición internacional The Effie Awards Europe 2022.