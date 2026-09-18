Premios Ciudad de Alcalá 2026: Estos son los galardonados para su gala de este domingo

Cartel Galardonados por el Día de Alcalá - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA, 18 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) entregará sus máximos galardones, los Premios Ciudad de Alcalá 2026, este domingo (13 horas) en una solemne gala en el Auditorio Riberas del Guadaíra.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, los galardones han sido otorgados por consenso plenario a diez personas y entidades por su trayectoria y su contribución al desarrollo del municipio, desde la cultura, las artes o la educación, al medioambiente, la ciencia o el servicio a la comunidad.

De esta manera, la entrega de los Premios Ciudad de Alcalá 2026 tendrá lugar este 20 de septiembre, víspera de la celebración del Día de Alcalá, 21 de septiembre, festivo local. Con estos reconocimientos, el Ayuntamiento pondrá en valor el talento, la dedicación y el compromiso de quienes, desde la cultura, la educación, el ámbito social, el deporte, el tejido asociativo, la empresa o cualquier otro sector de la vida pública, contribuyen con su trabajo y ejemplo a engrandecer Alcalá de Guadaíra y a construir una sociedad más dinámica, solidaria y cohesionada.

GALARDONADOS CIUDAD DE ALCALÁ 2026

María Quirós Acejo, Profesora de Geografía e Historia. Con más de 40 años de dedicación a la docencia en el IES Cristóbal de Monroy, que ha consagrado toda una vida profesional a la educación y durante las dos últimas décadas ha ejercido como directora, liderando el centro con el firme compromiso de mantenerlo a la vanguardia de la enseñanza, impulsando la innovación y adaptándose a los nuevos retos educativos.

Su vínculo con el instituto va mucho más allá de su trayectoria profesional. Una historia de pertenencia y compromiso que cobra un significado especial en el año en que el IES Cristóbal de Monroy celebra su 50.º aniversario, consolidado como un referente educativo gracias al esfuerzo de toda su comunidad.

Francisca Olías Ferrera, Educadora, activista y figura política clave en la historia democrática de Alcalá de Guadaíra, ya que fue concejala de Educación y teniente de alcalde en el primer ayuntamiento democrático y actualmente ejerce como divulgadora de la memoria democrática local y el patrimonio cultural. Vinculada al ámbito educativo, ha ejercido como profesora y directora, además de participar activamente en asociaciones locales como la Asociación de Memoria Histórica.

Es habitual verla impartiendo charlas sobre la historia industrial de Alcalá en institutos de la zona y participando en jornadas educativas sobre convivencia y memoria.

Araceli de Alcalá, destacada bailaora, profesora de flamenco y artista de copla natural de Con una sólida trayectoria dedicada al arte y a la enseñanza, se ha convertido en una figura de referencia en la preservación y difusión del patrimonio cultural de su ciudad. Su compromiso con el flamenco y la copla, unido a su labor formativa, la sitúan entre los nombres más representativos de la tradición artística alcalareña, contribuyendo a mantener vivo un legado cultural que forma parte de la identidad del municipio. J

Joaquín Ordóñez Jiménez, maestro de Educación de Personas Adultas y referente del movimiento pacifista, ecologista y memorialista de Alcalá de Guadaíra, ha dedicado su vida al compromiso social, la educación y la defensa del patrimonio natural e histórico del municipio. Presidente de la Asociación Ecologista AlWadi-Ira desde sus inicios y una de las figuras más destacadas de la Plataforma Cívica Salvemos el Guadaíra, ha impulsado durante décadas la recuperación del río Guadaíra.

Asimismo, ha contribuido a preservar la memoria de las mujeres aceituneras de Alcalá, siendo coautor, junto a Manuela Pabón, del libro Historia de las mujeres aceituneras de Alcalá de Guadaíra (2002).

Magdalena Alfaro Basilio, directora de escena desde hace más de 30 años, socia fundadora de Indio producciones SL. y especialista en Teatro Social. Se formó en la Escuela de Actores Independientes de Cádiz y en talleres con profesores nacionales e internacionales hasta especializarse en teatro social y la intervención socioeducativa. Su actividad profesional se desarrolla en distintos proyectos teatrales y de intervención social y educativa con distintas instituciones, asociaciones y ONGS.

Juan Carlos Sánchez López, Investigador Científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en el Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla, su trayectoria combina la excelencia científica con un firme compromiso con el municipio. Especialista de prestigio internacional en nanotecnología y tribología, sus investigaciones contribuyen al avance de la transición ecológica y del sector aeroespacial.

Nacido en Alcalá de Guadaíra y formado en el Colegio Salesiano Nuestra Señora del Águila y el IES Cristóbal de Monroy, ha mantenido siempre un profundo vínculo con su ciudad, poniendo su conocimiento y su implicación al servicio de la cultura, las tradiciones y el desarrollo del municipio.

Estudio de Danza Grand Allegro, que desde 1997 ha centrado su actividad en la formación y la difusión de la danza y el método Pilates; Es un espacio multidisciplinar orientado al desarrollo integral del cuerpo y la mente a través del movimiento. Desde su inauguración, bajo la dirección de Mª Ángeles Martín y Nuria Cámpora, el estudio ha centrado su actividad en la formación y la difusión de la danza, y más recientemente en la práctica del método Pilates, siendo pionero en esta disciplina a nivel local.

Adscrito a la Royal Academy of Dance, ofrece asimismo a sus alumnos la posibilidad de realizar exámenes anuales para la obtención de un título propio.

Jesús Alcarazo Velasco, ceramista y pintor, recibirá este reconocimiento por su excelencia en la cerámica artística, su contribución al patrimonio urbano e histórico de la localidad y la reciente obtención del Premio Niculoso Pisano 2026, uno de los máximos galardones de la cerámica en la provincia.

Referente de la cerámica artística andaluza, su trabajo ha trascendido el ámbito local con proyectos de gran relevancia, como la reproducción del zócalo renacentista del Real Alcázar de Sevilla o el nuevo camarín de la Virgen de la Esperanza de Triana. Su trayectoria avala una carrera de excelencia que prestigia el nombre de Alcalá de Guadaíra.

Ricardo Piña Hidalgo, recibirá a título póstumo este reconocimiento por su extraordinaria y dilatada trayectoria como médico de familia, su calidad humana y su dedicación ininterrumpida al cuidado de la salud de los vecinos de Alcalá, durante décadas ejerció la medicina desde el corazón de la ciudad, atendiendo a varias generaciones de familias alcalareñas con una combinación ejemplar de rigor profesional, cercanía y empatía.

Su vocación de servicio y su permanente disponibilidad lo han convertido en un referente de confianza y en una figura profundamente querida y respetada por la ciudadanía. Su trayectoria representa un ejemplo de entrega, compromiso y humanidad, dejando una huella imborrable en la vida de miles de personas y contribuyendo de manera decisiva al bienestar de Alcalá de Guadaíra.

Carlos Gallego Márquez por su trayectoria de 35 años como presidente de la Asamblea Local de Cruz Roja de Alcalá de Guadaíra, a lo que se suma su carrera como Policía Local, desempeñada con profesionalidad, valentía y una firme dedicación a la protección de la ciudadanía. Su compromiso constante con la seguridad, la solidaridad y el bienestar de sus vecinos hace de él un ejemplo de generosidad y vocación de servicio público.

Los Premios Ciudad de Alcalá constituyen una muestra del agradecimiento de la ciudad hacia aquellas personas y entidades que, con su esfuerzo y compromiso, proyectan una imagen positiva de Alcalá y dejan una huella en su desarrollo presente y futuro.