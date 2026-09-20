Premios del Día de Alcalá de Guadaíra (Sevilla): Estos han sido los galardonados

Galardonados del Premio Ciudad de Alcalá - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 20 (EUROPA PRESS)

Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha conmemorado este domingo el Día de Alcalá, con la celebración de la gala de entrega de sus tradicionales premios a personas y entidades locales que destacan por su compromiso, trayectoria y aportación al desarrollo cultural, social, artístico y profesional de la ciudad.

Según ha detallado el Ayuntamiento en una nota de prensa, en un acto lleno de solemnidad y emoción, celebrado en el Auditorio Riberas del Guadaíra, han sido galardonados la profesora María Quirós; la bailaora Araceli de Alcalá; la educadora Francisca Olías; el maestro Joaquín Ordóñez; la directora de escena Magdalena Alfaro; el científico Juan Carlos Sánchez; el Estudio de Danza Grand Allegro; el ceramista y pintor Jesús Alcarazo; el policía local y presidente de la Asamblea de Cruz Roja en Alcalá, Carlos Gallego; y el doctor Ricardo Piña a título póstumo.

Durante la ceremonia de entrega de galardones, la alcaldesa de la ciudad, Ana Isabel Jiménez ha destacado que "es momento para celebrar lo que somos: una ciudad luminosa y llena de vida, vibrante en sus calles, laboriosa en sus empresas, sus comercios; Llena de talento, curiosa y caminante, apasionada de sus cosas, custodiada por un dragón y un Castillo, que guarda en su garganta y en las cuevas del Castillo el eco flamenco de Joaquín; Con un sabor único, que amasa la tradición panadera cada día, que busca el fresco en el parque, que vibra con el deporte, que cuidad de los suyos, que aprende y que mira al futuro con ilusión".

Asimismo, Ana Isabel Jiménez ha abundado que era un día para reflexionar "en aquello que nos define, en lo que nos hace distintos y nos otorga personalidad". "Porque toda colectividad necesita elementos que la anclen al tiempo y al espacio, para no quedar a la deriva de modas o influencias extemporáneas. Los alcalareños tenemos, en este sentido, un asiento muy firme. El que tiene como base las viejas piedras del Castillo y siglos de historia a nuestras espaldas. También está en nuestro adn la continua evolución, el dinamismo, la vocación de mejorar y crecer. La ilusión por el futuro nos marca el camino", ha añadido.

El acto ha contado también con las palabras del teniente de alcalde y delegado de Identidad Andaluza, Christopher Rivas, quien ha resaltado que Alcalá de Guadaíra es "una promesa que se renueva cada 21 de septiembre" y que "tiene nombres y apellidos" en los premiados. "Somos hijos y nietos de quienes sobrevivieron a lo difícil sin perder la sonrisa. Y, por eso, hoy podemos permitirnos soñar en grande", ha afirmado.

Igualmente, Christopher Rivas se ha dirigido a los galardonados, a los que ha asegurado estar agradeciendo en nombre de todo el pueblo. "Les damos las gracias de todo un pueblo que los ha estado observando. En silencio. Y que hoy, por fin, se lo dice en voz alta: Gracias por ser un ejemplo para nosotros", ha concluido.

LAS PERSONAS Y ENTIDADES QUE HAN RECIBIDO EL PREMIO CIUDAD DE ALCALÁ

María Quirós Acejo, Profesora de Geografía e Historia. Con más de 40 años de dedicación a la docencia en el IES Cristóbal de Monroy, que ha consagrado toda una vida profesional a la educación y durante las dos últimas décadas ha ejercido como directora, liderando el centro con el firme compromiso de mantenerlo a la vanguardia de la enseñanza, impulsando la innovación y adaptándose a los nuevos retos educativos.

Francisca Olías Ferrera, Educadora, activista y figura política clave en la historia democrática de Alcalá de Guadaíra, ya que fue concejala de Educación y teniente de alcalde en el primer ayuntamiento democrático y actualmente ejerce como divulgadora de la memoria democrática local y el patrimonio cultural. Vinculada al ámbito educativo, ha ejercido como profesora y directora, además de participar activamente en asociaciones locales como la Asociación de Memoria Histórica.

Araceli de Alcalá, destacada bailaora, profesora de flamenco y artista de copla natural de Con una sólida trayectoria dedicada al arte y a la enseñanza, se ha convertido en una figura de referencia en la preservación y difusión del patrimonio cultural de su ciudad. Su compromiso con el flamenco y la copla, unido a su labor formativa, la sitúan entre los nombres más representativos de la tradición artística alcalareña, contribuyendo a mantener vivo un legado cultural que forma parte de la identidad del municipio. J

Joaquín Ordóñez Jiménez, maestro de Educación de Personas Adultas y referente del movimiento pacifista, ecologista y memorialista de Alcalá de Guadaíra, ha dedicado su vida al compromiso social, la educación y la defensa del patrimonio natural e histórico del municipio. Presidente de la Asociación Ecologista AlWadi-Ira desde sus inicios y una de las figuras más destacadas de la Plataforma Cívica Salvemos el Guadaíra, ha impulsado durante décadas la recuperación del río Guadaíra.

Magdalena Alfaro Basilio, directora de escena desde hace más de 30 años, socia fundadora de Indio producciones SL. y especialista en Teatro Social. Se formó en la Escuela de Actores Independientes de Cádiz y en talleres con profesores nacionales e internacionales hasta especializarse en teatro social y la intervención socioeducativa. Su actividad profesional se desarrolla en distintos proyectos teatrales y de intervención social y educativa con distintas instituciones, asociaciones y ONGS.

Juan Carlos Sánchez López, Investigador Científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en el Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla, su trayectoria combina la excelencia científica con un firme compromiso con el municipio. Especialista de prestigio internacional en nanotecnología y tribología, sus investigaciones contribuyen al avance de la transición ecológica y del sector aeroespacial.

Estudio de Danza Grand Allegro, que desde 1997 ha centrado su actividad en la formación y la difusión de la danza y el método Pilates; Es un espacio multidisciplinar orientado al desarrollo integral del cuerpo y la mente a través del movimiento. Desde su inauguración, bajo la dirección de Mª Ángeles Martín y Nuria Cámpora, el estudio ha centrado su actividad en la formación y la difusión de la danza, y más recientemente en la práctica del método Pilates, siendo pionero en esta disciplina a nivel local.

Jesús Alcarazo Velasco, ceramista y pintor, recibirá este reconocimiento por su excelencia en la cerámica artística, su contribución al patrimonio urbano e histórico de la localidad y la reciente obtención del Premio Niculoso Pisano 2026, uno de los máximos galardones de la cerámica en la provincia.

Ricardo Piña Hidalgo, recibirá a título póstumo este reconocimiento por su extraordinaria y dilatada trayectoria como médico de familia, su calidad humana y su dedicación ininterrumpida al cuidado de la salud de los vecinos de Alcalá, durante décadas ejerció la medicina desde el corazón de la ciudad, atendiendo a varias generaciones de familias alcalareñas con una combinación ejemplar de rigor profesional, cercanía y empatía.

Carlos Gallego Márquez por su trayectoria de 35 años como presidente de la Asamblea Local de Cruz Roja de Alcalá de Guadaíra, a lo que se suma su carrera como Policía Local, desempeñada con profesionalidad, valentía y una firme dedicación a la protección de la ciudadanía. Su compromiso constante con la seguridad, la solidaridad y el bienestar de sus vecinos hace de él un ejemplo de generosidad y vocación de servicio público.

Los Premios Ciudad de Alcalá constituyen una muestra del agradecimiento de la ciudad hacia aquellas personas y entidades que, con su esfuerzo y compromiso, proyectan una imagen positiva de Alcalá y dejan una huella en su desarrollo presente y futuro.