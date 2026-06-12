Presentado el cartel de la 23 edición del Festival de Cine Europeo de Sevilla: "Godard se asoma a las Setas"

Imagen de la presentación del cartel de la 23 edición del Festival de Cine europeo de Sevilla - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Real Fábrica de Artillería ha acogido este viernes la presentación oficial del cartel de la 23 edición del Festival de Cine Europeo de Sevilla, que se celebrará del 6 al 14 de noviembre y que ha sido realizado suavemente por el ilustrador sevillano José Luis Ágreda, quien se ha inspirado en los protagonistas de 'Al final de la escapada', de Jean-Luc Godard, a los que ha ubicado en las Setas de la Encarnación.

Según ha detallado el Ayuntamiento en una nota de prensa, el cartel de esta edición se basa en los personajes interpretados por Jean-Paul Belmondo y Jean Seberg en la película de Gordard, a quienes ha añadido en "uno de los iconos más reconocibles de la ciudad contemporánea" y que este año celebra su decimoquinto aniversario.

El acto ha contado con la participación del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz; la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno; el director del Festival de Cine Europeo de Sevilla, Manuel Cristóbal; y representantes del sector cinematográfico y audiovisual.

Durante la presentación, el alcalde ha destacado que el Festival vive "la mejor etapa de su historia", después de que la edición de 2025 reuniese a más de 67.800 espectadores, convirtiéndose en el cuarto festival cinematográfico de España por asistencia, y en el primero de Andalucía.

Asimismo, ha puesto en valor la estrategia impulsada por el Ayuntamiento para aumentar la presencia internacional del certamen, reforzar su relación con la industria audiovisual y acercarlo aún más a los sevillanos. "Queremos un Festival de Sevilla y no solamente un festival en Sevilla", ha señalado.

Por su parte, el director del Festival, Manuel Cristóbal, ha declarado que la nueva imagen "representa perfectamente la personalidad que queremos para el Festival, una combinación de cine europeo, identidad sevillana y vocación contemporánea".

Como novedad, la próxima edición contará con una exposición dedicada a la denominada 'Colección Ágreda', integrada por los seis carteles creados por el artista para las ediciones de 2025 y 2026, así como por su proceso creativo, en colaboración con el Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla.