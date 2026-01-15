Presentado el logotipo de la Coronación Canónica de la Virgen de la Piedad de Sanlúcar la Mayor (Sevilla)

Presentación del logotipo de la Coronación Canónica de la Virgen de la Piedad de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla ha acogido este jueves la presentación oficial del logotipo de la Coronación Canónica de María Santísima de la Piedad, titular de la Hermandad de la Vera Cruz de Sanlúcar la Mayor (Sevilla).

El acto ha sido presidido por el alcalde de la localidad, Raúl Castilla, y por el Hermano Mayor de la cofradía del Jueves Santo sanluqueño, Rafael Macías, con el que este acontecimiento se da a conocer oficialmente a toda la provincia. Acompañando en el desarrollo del acto han estado el primer teniente de Alcaldía, Juan Salado, así como al resto de los miembros de la Junta de Gobierno de la Corporación, en una jornada que marca un nuevo hito en la historia de esta hermandad sanluqueña.

El logotipo oficial de la Coronación es obra del artista sevillano David Payán, especializado en diseño gráfico, ilustración y arte sacro contemporáneo y con una reconocida trayectoria en el ámbito cofrade. Entre sus trabajos destacan el logotipo de la Coronación Canónica de María Santísima de la Piedad, del Baratillo de Sevilla o el de la reciente Coronación de María Santísima del Rocío, de la Hermandad de la Redención.

El diseño presentado "sintetiza la devoción, la historia y la identidad de María Santísima de la Piedad y de la propia Hermandad de la Vera Cruz". Tanto el regidor como el hermano mayor, han felicitado al artista "por su magnífico trabajo".

La Coronación Canónica de María Santísima de la Piedad tendrá lugar el 25 de septiembre de 2027 y supondrá el reconocimiento oficial a una devoción, que ya fue proclamada por el pueblo en la coronación popular celebrada en 1965.

La Diputación ha señalado que se trata de un acontecimiento "que volverá a situar a Sanlúcar la Mayor como referente cofrade y devocional en la provincia". Desde la Hermandad se ha avanzado que se encuentran trabajando intensamente en la preparación de todos los detalles que rodearán a este acontecimiento, en coordinación con la Archidiócesis de Sevilla y en colaboración con el Ayuntamiento del municipio. Un camino que la Corporación vive "con especial ilusión y como un motivo de gran alegría para todos sus hermanos y devotos".

Por su parte, Raúl Castilla ha avanzado que "desde el Ayuntamiento, van a apoyar de manera decidida a la Hermandad de la Vera Cruz para que esta Coronación sea un éxito. Estamos convencidos de que Sanlúcar la Mayor volverá a estar a la altura, como ya ha demostrado en otras grandes citas, acogiendo a vecinos y visitantes en un acontecimiento que será histórico."

Por otro lado, Rafael Macías ha valorado el significado para la Hermandad de la Vera Cruz, de la presentación del logotipo de la Coronación, "un momento muy especial, porque simboliza el inicio visible de un camino que estamos viviendo con enorme ilusión, responsabilidad y gratitud. La Coronación Canónica de Nuestra Señora de la Piedad es, ante todo, un reconocimiento a la devoción de generaciones y generaciones de sanluqueños y sanluqueñas.

La Virgen de la Piedad es una de las imágenes marianas más veneradas de Sanlúcar la Mayor. Se trata de una talla anónima cuya devoción está documentada al menos desde el siglo XVII, si bien existen referencias que apuntan a un origen anterior. A lo largo de los siglos, esta imagen "ha sido centro de la fe y la devoción de generaciones de sanluqueños y sanluqueñas, siendo protagonista de una profunda religiosidad popular."

La Hermandad de la Vera Cruz, con más de 460 años de antigüedad documentada, cuenta con más de mil hermanos y desarrolla una intensa actividad tanto como religiosa, cultural y social, destacando iniciativas solidarias como las campañas de donación de sangre, acciones de caridad y su permanente compromiso con el bienestar del municipio.