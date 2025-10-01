El presidente de la Junta estrena las Atazaranas: "Estamos cumpliendo con Sevilla"

SEVILLA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha estrenado este miércoles las Atarazanas de Sevilla. Una joya patrimonial que se recupera tras una larga y compleja restauración no exenta de polémica. Y lo hará como un "gran espacio cultural" después de 32 años en los que "había caído en el abandono, e incluso en el olvido, y que fue una de las grandes reclamaciones de la ciudad".

Así lo ha expresado el mandatario andaluz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que este miércoles, de forma excepcional se ha celebrado en este antiguo astillero medieval --el más grande de España--, dejando el escenario habitual: el Palacio de San Telmo, sede de la Junta. En cuanto a su inauguración y apertura de puertas al público aún no se ha dado a conocer la fecha.

Las obras de este Bien de Interés Cultural (BIC) se iniciaron en febrero de 2022 y han tenido un plazo de ejecución de 31 meses. "Uno de los compromisos electorales que habíamos adquirido ya en la pasada legislatura hemos conseguido hacerlo realidad. Son más de 20 millones de euros muy bien invertidos por parte de la Junta y la Fundación La Caixa", ha remarcado Moreno.

El presidente andaluz ha señalado al respecto que este proyecto representa "una indiscutible ganancia para la vida cultural de Andalucía, para la economía local, para el turismo de calidad y para la identidad hispalense, que recobra una pieza clave de su pasado y de su papel en la historia".

Moreno ha insistido en la idea de que se trata de un proyecto de centro cultural "de primer nivel, para nosotros y también para nuestros descendientes". "Sumamos un potente foco de conocimiento y disfrute del arte y del patrimonio a cada uno de nuestros visitantes, que expandirá el mapa monumental hispalense hacia el río, reforzando el barrio del Arenal como polo cultural".

El presidente de la Junta se ha referido a las vicisitudes por las que ha pasado el proyecto, "terriblemente complejo desde el punto de vista jurídico, económico y técnico", algunos de esos escollos "parecían prácticamente imposibles de superar".

Asimismo, Moreno ha agradecido la labor de los arqueólogos, con un "excepcional y complejísimo trabajo", y la "implicación" de Fundación La Caixa con el proyecto de Centro Cultural de Guillermo Vázquez Consuegra.

El alcalde de Sevilla, en un mensaje en sus redes sociales, ha afirmado que Sevilla recupera un espacio "clave" de su historia y su legado de siglos. "Las Reales Atarazanas han vuelto a abrir sus puertas tras tres años de obras y décadas de abandono para acoger el Consejo de Gobierno de la Junta, gran impulsor de su reapertura junto con la Fundación la Caixa".

CONCLUIDO EL PROYECTO PLANTEADO EN 2022

Ahora, la Fundación Cajasol, que es concesionaria de este importante espacio, abordará el proyecto museográfico de esta nueva infraestructura para la ciudad, "que será compatible con sus valores culturales para desarrollar así una ambiciosa programación cultural en la que quedará patente la relación de las Atarazanas con el río y también con el nuevo mundo".

"Podemos decir que el Gobierno de la Junta de Andalucía ha vuelto a hacer algo que parece imposible: recuperar cosas que estaban olvidadas, abandonadas y donde ya la mayoría social de la ciudad la había dado por perdida". En este sentido, se ha referido al estadio de la Cartuja, "que va a ser sede del Mundial de 2030 y ha albergado finales de la Copa del Rey, y al Hospital Militar, "que estaba también desmantelado y desvalijado".

Además, Moreno ha destacado la Línea 3 del Metro, "que va a buen ritmo y que se está cumpliendo los plazos, a pesar de lo complejo que es este tipo de obras, especialmente en una ciudad con tanto patrimonio arqueológico". "Seguiremos trabajando para que esta ciudad, la capital de Andalucía, brille con el esplendor que se merece".