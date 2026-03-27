Un preso mata a su compañero de celda "aparentemente de forma violenta" en la cárcel de Sevilla I

Agente de la Policía Nacional, en uso como imagen de archivo. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

SEVILLA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un preso ha matado en la mañana de este viernes, 27 de marzo, a su compañero de celda en el centro penitenciario de Sevilla I, según han confirmado fuentes cercanas al caso a Europa Press.

Así, la muerte se habría provocado "aparentemente de forma violenta", aunque los investigadores aún están a la espera del resultado del examen de autopsia.

Por el momento, la investigación ha sido trasladada a la Policía Nacional y se ha dado cuenta del caso al Juzgado de Guardia, todo ello en aras de esclarecer las circunstancias que rodean al suceso.