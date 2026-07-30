El presupuesto de Mairena (Sevilla) destina más de 10 millones a modernizar sus servicios esenciales

Trabajador de arbolado de Mairena del Aljarafe - AYUNTAMIENTO DE MAIRENA

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 30 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) destinará más de 10 millones de euros a la modernización de los servicios esenciales y cotidianos del municipio a través del plan 'Mairena Al Día', impulsado por los presupuestos municipales aprobados por el Pleno el pasado 23 de julio.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, el plan contempla la modernización del servicio municipal de jardinería, un nuevo servicio de mantenimiento de acerados y puntos de asfaltado, la renovación integral del alumbrado público, un nuevo servicio de mantenimiento de pintura de los centros educativos públicos, la renovación de los alcorques del municipio y la adquisición de nuevos vehículos para los Servicios a la Ciudadanía.

En detalle, la inversión incluye 5,8 millones de euros para la renovación integral del alumbrado público; 2,74 millones de euros al año para el servicio de limpieza viaria; 512.500 euros anuales para el mantenimiento de jardines y parques; 600.000 euros al año para el nuevo servicio de acerados; 400.000 euros para la renovación de alcorques; 144.000 euros al año para el mantenimiento de la pintura de los colegios públicos; y 128.000 euros para la renovación de vehículos destinados a los Servicios a la Ciudadanía.

En este sentido, el alcalde, Antonio Conde, ha sostenido que pretenden realizar "la segunda modernización de Mairena tras la Expo del 92", mediante la renovación de los servicios esenciales. Así, las actuales cuentas han incrementado un once por ciento la inversión destinada a la modernización de esos servicios esenciales.

Además, han reforzado la captación de fondos externos, casi cuadruplicado la inversión para el empleo, multiplicado por más de tres el apoyo a las empresas, duplicadas las políticas de vivienda, un 18 por ciento más de recursos para juventud, incrementados cerca de un 40 por ciento las políticas dirigidas a las personas mayores.

Del mismo modo, se ha elevado más de un 80 por ciento la inversión en programación educativa, así como más apoyo a las asociaciones vecinales, mediante la puesta en marcha de la futura Agrupación de Protección Civil y multiplican casi por seis la inversión destinada a diseñar una estrategia municipal frente al calor.