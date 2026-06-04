Primera jornada de la feria de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) tras el alumbrado

La alcaldesa de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Ana Isabel Jiménez, acompañada de la Delegada de Fiestas Mayores, Rocío Bastida, y representantes de la Corporación municipal en el alumbrado de la feria. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 4 (EUROPA PRESS)

La feria de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) vive este jueves su primera jornada completa tras el encendido, esta pasada medianoche, del alumbrado del recinto ferial con más de 200.000 luces LED al cien por cien.

La alcaldesa, Ana Isabel Jiménez, acompañada de la Delegada de Fiestas Mayores, Rocío Bastida, y representantes de la Corporación junto al pregonero, Jaime Otero, el cartelista 2026, César Pecellín y el presidente de los Caseteros Francisco Romero, han sido los encargados de pulsar el botón que accionaba la iluminación del Real de San Juan en el que se congregaban miles de alcalareños.

La primera edil ha agradecido públicamente "el esfuerzo y dedicación de todos los sectores y trabajadores implicados en el montaje y desarrollo de un evento de tal magnitud, que congrega a miles de personas en un mismo espacio, velando tanto por aspectos técnicos, como de seguridad y del propio ocio", haciendo referencia al dispositivo de coordinación 'Plan Albero'.

Asimismo, se ha mostrado "orgullosa de la singularidad de nuestra Feria, con el albero, las tradiciones flamencas y el entorno natural y patrimonial que la rodea y la hace única", invitando a la ciudadanía y a visitantes "a disfrutar de la alegría y la hospitalidad alcalareña.

Tras el encendido la alcaldesa realizó una visita a las casetas de servicios, incluidas Policía Local, Policía Nacional, Bomberos, Protección Civil, o el Punto Violeta de asesoramiento sobre Violencia de Género.

Después de una primera tarde de convivencia con la cena del pescaíto en las 89 casetas y la jornada del Día del Niño con las atracciones más económicas, este jueves destacan algunas citas en el programa, como la recepción a los mayores de la ciudad en la Caseta Municipal, o la entrega de los premios a las casetas con mejor exorno del recinto, incluyendo un galardón a la decoración con los motivos más alcalareños.

Este jueves también será la primera tarde con horario sin ruido en la zona de las atracciones en atención a las personas con trastorno del espectro autista o mayor sensibilidad. Concretamente, de 17 horas a 21 horas, iniciativa que se repetirá mañana viernes en el mismo horario.

Por su parte, Bastida ha recordado la necesidad de la colaboración ciudadana para que la organización de la Feria funcione en beneficio de toda la ciudadanía. En especial, el respeto por las señalizaciones de tráfico, accesos y normativas de convivencia.

En esta línea, ha insistido en que las personas con problemas de movilidad reducida podrán acercarse mucho más al propio recinto siendo autorizados a circular por zonas restringidas al tráfico (excepto las vías de emergencia) mostrando la documentación que lo acredita. Igualmente ha reiterado que está a disposición de la ciudadanía que lo requiera el cambiador-aseo en La Harinera para las personas que tengan necesidades especiales.

La Feria este año cuenta con un amplio dispositivo de seguridad. Hay más puntos de luz en la zona de los cacharritos y aparcamientos, un total de 20 cámaras de seguridad en las calles del Real, atracciones y aledaños, y el dron de la Policía Local, y los efectivos realizando el operativo de tráfico y seguridad.

La Policía cuenta con dos dispositivos, uno para la ciudad y otro específico para la Feria. Actuará desde los accesos y el resto de la ciudad, con los controles de alcoholemia, a la vigilancia de aspectos concretos, como la venta de alcohol a menores, la venta ambulante en general, e iniciativas de vigilancia contra robos y en cumplimiento de las normativas generales y ordenanzas municipales. Además, el Punto Violeta instalado junto a la Policía Local para la prevención de la violencia de género.

Asimismo, el recinto ferial contará con efectivos del Cuerpo Nacional de Policía, además de la Unidad de Caballería y la UPR (Unidad de Prevención y Reacción) ambas del CNP. La Feria dispondrá como siempre además de un retén de Bomberos de Alcalá reforzado por dos camiones, con refuerzo especial durante el espectáculo de fuegos artificiales.

A ello se suman los voluntarios de Protección Civil y el servicio sanitario SUME, y el servicio de Niño Perdido en las dependencias destacadas en la Harinera del Guadaíra. Para ello, se repartirán pulseras identificativas entre los pequeños al objeto de facilitar a los servicios de emergencia la posibilidad de contactar con sus acompañantes para que puedan recogerles en caso de que se haya perdido.

Las pulseras se recogen en los módulos de las fuerzas de seguridad ubicados en la calle Martinete y además se repartirán por agentes de la Policía Local. Todas las casetas de seguridad y prevención están situadas en la calle Martinete, salvo el servicio sanitario, situado en la parte trasera de la Harinera del Guadaíra.