Primera jornada de la PAU sin incidencias para los casi 2.000 examinados en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Imagen de archivo de un grupo de alumnas repasando en el Campus UPO, previo a un examen de PAU - UPO

SEVILLA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El primer día de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) se ha desarrollado este martes sin incidencias en la Universidad Pablo de Olavide, donde se están examinando 1.859 estudiantes de Bachillerato y Ciclos Formativos de 36 centros educativos de Sevilla y su provincia hasta este jueves, 4 de junio.

Según ha detallado el centro universitario en una nota de prensa, el primer examen ha sido el de Lengua Castellana y Literatura II, que consta de dos bloques. En el bloque I (hasta 4 puntos), el alumnado ha tenido que responder a tres preguntas sobre un artículo periodístico de Manuel Vicent a cerca de 'Las buenas maneras' publicado en El País en mayo de 2025.

En el bloque II (hasta 6 puntos), se han planteado cinco cuestiones con distintas opciones y, en cada cuestión, el alumnado ha tenido que contestar solamente una de las opciones propuestas. En este bloque se ha abordado contenidos de teatro, poesía y narrativa del siglo XX con textos como el poema 'No decía palabras', de Luis Cernuda o un fragmento de 'El cuarto de atrás', de Carmen Martín Gaite.

Tras un descanso de una hora, a las 11,00 ha dado comienzo el segundo examen, en el que el estudiantado elige examinarse entre Historia de España, que en la UPO representa el 41 por ciento de las personas matriculadas, e Historia de la Filosofía, que representa el 59 por ciento.

Respecto a la prueba de Historia de España, ha constado de tres apartados con un total de diez puntos a repartir. El primer apartado del examen (hasta 3 puntos), ha consistido en responder dos de las cuatro cuestiones que se planteaban sobre el concepto de romanización, la invasión de la Península Ibérica por parte de los musulmanes, la Monarquía Autoritaria o el Despotismo Ilustrado.

Los apartados dos y tres quedan encuadrados en dos itinerarios distintos (A y B) de los que el alumnado, a su elección, responde solo a lo indicado en uno de ellos.

En el apartado dos (hasta cuatro puntos) se han planteado dos documentos a elegir uno: en el itinerario A, un documento sobre 'la Constitución de 1845' o sobre la 'Desamortización Eclesiástica y Civil; y en el itinerario B, un documento sobre la 'Huelga General de 1917' o 'un discurso de Franco ante las Cortes en 1966'.

En el apartado tres (hasta tres puntos) se han propuesto dos temas, de los cuales los estudiantes solo han tenido que desarrollar uno. Para el itinerario A, los temas planteados han sido la 'Segunda República: bienio reformista, bienio conservador y gobierno del Frente Popular' y 'El proceso de transición a la democracia actual (1975- 1978)'.

Asimismo, para el itinerario B, los temas a elegir han sido 'Los inicios del Liberalismo en España. Las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812' y 'El régimen de la Restauración. Alfonso XII y la Regencia. La alternancia conservadora y liberal'.

Por otro lado, el examen de Historia de la Filosofía ha constado de cuatro preguntas (hasta 2,5 puntos cada una), distribuidas en dos partes. En la primera parte, el estudiantado ha realizado una disertación de carácter filosófico que dé respuesta a la cuestión '¿Es el pluralismo un obstáculo o una condición imprescindible para la verdad y la justicia?'.

Igualmente, la parte dos ha consistido en elegir uno de los dos textos propuestos, uno de Friedrich Nietzsche y otro de John Locke, y responder a las tres cuestiones que se han planteado. La primera jornada ha concluido con el examen de Lengua Extranjera (alemán, francés, inglés, italiano o portugués), donde se ha valorado la comprensión lectora y la expresión escrita del alumnado.

En inglés, la prueba ha constado de tres bloques (A, B y C), el primero de ellos común y los otros con varias opciones. El bloque A, dedicado a la comprensión lectora de un texto titulado 'The theft of the century', ha constado de ocho preguntas obligatorias, con una puntuación máxima de cuatro puntos.

En cuanto al bloque B, centrado en el uso de la lengua, ha ofrecido al alumnado dos opciones de ejercicios gramaticales, de los cuales debían elegir una. Ambos han consistido en la formulación y transformación de frases y expresiones en inglés, y permitían obtener hasta tres puntos.

Por último, el bloque C ha consistido en una redacción escrita en inglés, de entre 140 y 180 palabras, a elegir entre dos temas propuestos: '¿Cuál es el papel de la música o el arte en tu vida?' o '¿Qué tipo de series de TV te gustan más?' Este bloque también tenía una puntuación máxima de 3 puntos.

La fase de acceso concluirá este miércoles, 3 de junio, con el ejercicio sobre una materia específica obligatoria de segundo de bachillerato de la modalidad y vía cursada como Dibujo Artístico II, Análisis Musical II, Artes Escénicas II, Matemáticas II, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Ciencias Generales o Latín II.

Para superar la fase de acceso no es necesario aprobar cada examen por separado, sino que la calificación media ha de ser igual o superior a 4 y la media ponderada con Bachillerato (60 por ciento Bachillerato y un 40 por ciento los exámenes de acceso) debe ser igual o superior a 5.

Esta calificación otorga acceso indefinido a la Universidad y puede mejorarse en la fase de admisión con hasta cuatro puntos más, permitiendo alcanzar una calificación final máxima de 14 puntos.

En ella, se evalúan a los alumnos y alumnas de hasta tres materias de segundo curso de bachillerato, distintas a las examinadas en la prueba de acceso, pudiendo ser cuatro materias si se añade una segunda lengua extranjera diferente a la elegida en la fase de acceso. Para el desarrollo de las pruebas, la UPO ha dispuesto tres sedes en los edificios de su campus.

De igual forma, este año se ha reforzado la prevención del uso indebido de dispositivos tecnológicos durante la Prueba de Acceso a la Universidad, implementándose sistemas de detección, además de que, durante el llamamiento del estudiantado para la realización de cada examen se admitirán únicamente medios de identificación físicos.

En la convocatoria ordinaria de este año, se han inscrito 1.376 estudiantes que realizarán en la UPO la fase de acceso junto a la de admisión; 422 solamente harán los exámenes de admisión, al tener superada la de acceso, y 61 estudiantes se han inscrito únicamente para esta última.

Seguidamente, el jueves, 11 de junio, a partir de las 10,00 horas, los estudiantes recibirán por SMS y por email las calificaciones obtenidas en las pruebas, que podrán también consultarse a través de los servicios personales en la web de la Universidad. El proceso de preinscripción para la solicitud de plazas en las Universidades Públicas Andaluzas comprende entre el 11 y el 22 de junio a través de la página del Distrito Único Andaluz.