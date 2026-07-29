A prisión un hombre al desmantelar un salón de juegos clandestino y bunkerizado para vender droga en Sevilla

Desmantelamiento de un punto de venta de droga en Sevilla - POLICÍA NACIONAL

SEVILLA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a una persona, ingresando una de ellas en prisión, al desmantelar un punto de venta de sustancias estupefacientes convertido en un salón de juegos clandestino y bunkerizado en la barriada de Las Tres Mil Viviendas de Sevilla, en el que también se han incautado dos plantaciones indoor de marihuana.

Según ha referido el Cuerpo en una nota de prensa, los agentes localizaron y desmantelaron dos cultivos indoor de marihuana, ubicados en dos de los inmuebles investigados y un punto de venta de drogas que se encontraba bunkerizado.

Este último, además, se encontraba en otra de las viviendas y funcionaba como salón recreativo ilegal para sus clientes. Los agentes intervinieron además de dos armas de fuego, con su correspondiente munición, una motocicleta, cerca de 10.000 euros en efectivo y gran variedad de sustancias estupefacientes como cocaína, marihuana, ketamina y hachis.

Del mismo modo, recuperaron 10 máquinas recreativas que figuraban como sustraídas. Estas últimas han sido devueltas a sus propietarios originales. Dos personas fueron detenidas por su implicación en los delitos de tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas de fuego, defraudación de fluido eléctrico y receptación. El encargado del punto de venta ha ingresado en prisión.