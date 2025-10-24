Prisión provisional para el atrincherado en Brenes (Sevilla) como posible autor del crimen de Dos Hermanas

SEVILLA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El hombre detenido este lunes tras atrincherarse en una vivienda en Brenes (Sevilla) ha ingresado este viernes en prisión provisional como presunto autor del asesinato de un hombre, ocurrido el pasado sábado en Dos Hermanas (Sevilla), como consecuencia de un disparo.

Según han confirmado fuentes policiales a Europa Press, la otras dos personas vinculadas al suceso continuan en disposición judicial. Uno de los implicados fue arrestado el mismo sábado en Dos Hermanas, mientras que la segunda persona es el hermano de la víctima que fue detenido posteriormente tras salir a la calle con una katana "pidiendo justicia".

La Policía Nacional incautó un arma al atrincherado este lunes que presuntamente fue utilizada en la comisión de este delito. El padre del arrendatario de la vivienda donde se estuvo el detenido explicó a esta agencia que el inquilino del inmueble saltó por el balcón cuando el atrincherado entró en la vivienda, que permaneciendo varias horas encerrado dentro del domicilio.